Colombia tiene el mejor bar del mundo. ¿Dónde queda?

“Cada piso tiene un concepto distinto de coctelería. En la terraza, está el menú ‘From the farm to the bar’, con una oferta de ocho cócteles elaborados con ingredientes de nuestra finca. Hay limón mandarino, café, ruda. Nuestro foco es mostrar lo mejor de Colombia al mundo. Somos como una embajada de sabor ”, mencionó Mora.

“Logramos irnos 22 empleados a la finca y comenzamos nuestro proyecto de permacultura. No había muchas cosas más que cítricos y árboles de café. Entonces erradicamos algunos árboles de café e hicimos camas de hortalizas y de hierbas aromáticas. Ahí nació este proyecto, que en un principio se llamó From the bar to the farm, pero que siempre nos impulsó y nos mantuvo unidos”, señaló el gerente.