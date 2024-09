Fiestas de San Pacho: así se vivirá esta tradicional celebración del Chocó con más de 300 años de historia

Alexander Bolaños tardó años en encontrar el instrumento perfecto. No fue amor a primera vista. Primero escogió el saxofón, pero un problema en sus amígdalas le impidió continuar. Entonces optó por un instrumento con una embocadura más pequeña —el trombón—, pero sus amígdalas no tenían la fuerza necesaria para convertir el aire en sonido. Al final, eligió el acordeón. Resignado. Expectante.

“Pero mi mamá me dijo que no rotundamente. Ella, en su mente, pensaba que quien tocaba acordeón era un bohemio que se paraba en las equinas para apoyar las borracheras y el baile. En el pueblo había solo dos acordeoneros y eran los de la parranda. Yo no sabía qué hacer”, recordó Bolaños.