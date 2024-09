Bogotá bailará al ritmo del Caribe. Regresa el festival internacional de danza con espectáculos gratuitos

“Animeros habla sobre la relación de los vivos con las ánimas. Es un trabajo que respeta todas las creencias, para encontrarse con la ancestralidad y la memoria de los que hoy no están. No es una obra religiosa, pero sí es una obra para espacios no convencionales. Espacios de memoria histórica, por ejemplo. Es una obra que invita a la reflexión a través de la danza”, afirmó Wilfran Barrios, director de la corporación.