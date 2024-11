Sobre el particular afirmó que esa sociedad ha desarrollado una solicitud de licencia completa, con base en cinco años de extensos estudios técnicos representados por más de 8.000 páginas de información .

Una de estas la produjo la misma compañía, propiedad de Mubadala Investment Group, grupo empresarial de inversión y desarrollo del gobierno de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). A través de un comunicado, la empresa se pronunció sobre la decisión de la Anla resaltando que todavía no había recibido formalmente su notificación .

Esta decisión le dio un respiro a quienes se oponen a la ejecución de este proyecto de minería subterránea de oro y cobre, al considerar que traería graves consecuencias no solo para el ecosistema paramuno, sino para la fauna y la flora, las tradiciones de la región y el suministro de agua para los acueductos de los que se surten más de 2.200.000 personas de 26 municipios, incluidos Bucaramanga y Cúcuta.

Pero la Anla frenó en seco esas aspiraciones empresariales, al señalar que el equipo técnico de esa entidad no podía emitir una decisión de fondo sobre el proyecto minero, luego de realizar el análisis al estudio de impacto ambiental y a la información allegada posteriormente por la empresa.

Nuestra lucha es por la defensa del agua, la vida y Santurbán. Sin duda esta decisión es producto de la resistencia ciudadana, pero por qué @ANLA_Col no toma decisión de fondo y niega licencia ambiental a MINESA? Seguiremos #ALERTAS , Santurbán todavía está en riesgo!! pic.twitter.com/5VJFgQz1wI

No obstante, para los ambientalistas y opositores al proyecto no hay que bajar la guardia porque todavía la Anla no ha tomado una decisión de fondo. Por eso hacen un llamado a seguir atentos e insistiendo en que se niegue definitivamente la licencia ambiental del proyecto Soto Norte.

"Santurbán: los vacíos y deficiencias en la información del estudio de impacto ambiental, no obstante los requerimientos de la Anla, es asunto de gravedad. Minesa bien sabía que de responderlos seguramente le hubiesen negado la licencia. Próximo EIA: ¿lo maquillarán?", indicó Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, a través de su cuenta de Twitter.