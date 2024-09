El gobierno corporativo en sociedades de familia en Colombia: de opción a necesidad

A lo largo de mi carrera como abogada especialista en derecho societario, he sido testigo de cómo el ambiente empresarial en Colombia está cambiando rápidamente, haciendo que el gobierno corporativo pase de ser una mera opción a una auténtica necesidad, especialmente para las sociedades de familia que predominan en nuestro país. En un país donde aproximadamente el 90% de las empresas son familiares, según la Superintendencia de Sociedades, es esencial abordar la relevancia de establecer una sólida estructura de gobernanza que permita a estas entidades no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno económico cada vez más competitivo y exigente.

Las estadísticas de la Superintendencia de Sociedades indican que las empresas que adoptan buenas prácticas de gobierno corporativo no solo mejoran su rentabilidad, sino que también cuentan con mayores posibilidades de sobrevivir a crisis económicas. Un estudio reciente reveló que las empresas familiares que implementan políticas de gobernanza adecuadas tienen un 30% más de probabilidad de mantenerse activas durante más de tres generaciones, en comparación con aquellas que no poseen estos mecanismos. Estos números son un testimonio claro de la importancia de fortalecer la gobernanza dentro de estas entidades.

Establecer un gobierno corporativo sólido permite a las sociedades de familia desarrollar estructuras que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, la creación de juntas directivas con representación tanto familiar como externa no solo diversifica la toma de decisiones, sino que también aporta nuevas perspectivas que enriquecen el rendimiento empresarial. Además, es importante reconocer que la participación activa de las mujeres en los órganos de gobierno es esencial. Incluir a mujeres en los procesos de toma de decisiones no solo promueve la diversidad de pensamiento, sino que también fortalece la resiliencia de la empresa. La representación femenina en el liderazgo ha demostrado tener un impacto positivo en el desempeño empresarial, la diversidad en la toma de decisiones permite la innovación y crecimiento de las empresas.

En conclusión, el gobierno corporativo ya no es una opción, sino un imperativo en las sociedades de familia en Colombia. Las empresas que sigan ignorando esta realidad se arriesgan a enfrentar no solo dificultades operativas, sino también a perder la confianza y la lealtad de sus clientes y empleados. Las sociedades de familia deben reconocer que establecer prácticas de gobernanza sólidas no solo las prepara para enfrentar la volatilidad del mercado, sino que también las posiciona como líderes en responsabilidad y sostenibilidad. La clave está en reconocer que el éxito no solo se mide en términos de rentabilidad, sino también en la capacidad para construir legados duraderos y sostenibles. La transformación en la gobernanza no es solo un paso hacia el profesionalismo; es la clave para asegurar que estas entidades no solo sobrevivan, sino que prosperen en un mundo en constante cambio.