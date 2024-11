La fuerza de una comunidad de líderes según la neurociencia

En su libro, El poder de ser vulnerable: ¿Qué te atreverías a hacer si el miedo no te paralizara? Brené Brown dice: “el liderazgo no es acerca de ser invulnerable, sino acerca de compartir, conectar y construir juntos”. Una verdad que cambia nuestra perspectiva en el liderazgo es que nadie lidera solo. Los grandes líderes no nacen en el vacío, sino que se forman, crecen y prosperan en comunidad.

Piensa en una red con la que puedes plantear tus ideas más arriesgadas, aprender de las estrategias de otros y recibir apoyo en los momentos críticos. En palabras de Simón Sinek, “la confianza no se construye en el éxito, sino en los desafíos compartidos”. Los círculos de líderes no solo son espacios para hablar; son laboratorios de soluciones.

Un líder que fomenta la colaboración y pertenece a una comunidad estratégica tiene acceso a una riqueza de conocimiento que no podría obtener solo. Y no se trata de delegar responsabilidades, sino de amplificar el impacto de cada decisión.

Ser líder no significa tener todas las respuestas, sino saber a quién acudir cuando las preguntas se hacen más grandes que tú. Rodéate de líderes valientes, generosos y ambiciosos. Porque juntos no solo avanzamos, sino que también alcanzamos todo aquello que visionamos. “El éxito no se mide por cuánto logras solo, si no por cuánto elevas a los demás en el camino”.