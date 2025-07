¿Cómo me pensioné a los 40?

Hablemos claro, como me gustaría que me lo hubieran explicado. Hasta hace poco, en Colombia teníamos dos formas de pensionarnos: por el régimen privado (los fondos de pensión) o por el régimen público (Colpensiones).

Me senté con un experto, hicimos mi plan de vida a lápiz y papel. ‘Rayamos’ mi futuro. Hicimos un flujo de caja real, incluyendo: gastos obligatorios, lo que me da felicidad y lo que me da futuro. Con disciplina estructuré mis gastos fijos, fondo de emergencias y un fondo de mediano/largo plazo. El objetivo era claro: a los 40, tener ahorrado el equivalente a 2.5 SMLV, no para gastar, sino para reinvertir en productos que me protegieran frente a una incapacidad o enfermedad. Y si no pasaba nada, que ese dinero creciera para darme, a los 65, un ingreso equivalente a 10 SMLV de hoy.