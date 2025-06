En la etapa profesional más productiva de mi padre, Mariano Jaramillo Caicedo, no existían asesores patrimoniales. Esos expertos que hoy nos acompañan a planificar temas de pensiones, flujos de caja, planeación financiera; brechas educativas y coberturas en vida para el momento del retiro laboral.

Gracias, papá, porque no delegaste tu responsabilidad de ser un adulto sin los soportes adecuados para tu retiro y el tratamiento de tu enfermedad.

Pero no es el caso del común de los colombianos. Además del dolor de una enfermedad, o del proceso natural de la vejez, se suman preocupaciones financieras que retrasan el desarrollo de las familias. Un estudio revelado en el 2023 mostró cifras preocupantes: aproximadamente el 74,5 por ciento de los adultos mayores no reciben una pensión. Es decir que, 1,8 millones de mayores de 60 años viven en situación de pobreza monetaria. (Colombia: impacto de las crisis actuales en los derechos de las personas mayores, investigación del Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana y el Centro de Memoria y Cognición Intellectus del Hospital Universitario San Ignacio, en colaboración con HelpAge International).