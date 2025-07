Confianza: el activo invisible que Colombia necesita reconstruir

En Colombia, hablar de confianza puede sonar ingenuo. Pero no lo es. Es, de hecho, una urgencia. La confianza no es un lujo blando ni un ideal abstracto: es un activo económico, una condición para que los negocios prosperen, las comunidades cooperen y las instituciones funcionen. Hoy, ese activo está en crisis y estamos empezando a normalizar la falta de confianza en nuestro día a día, asumiendo que las cosas simplemente no van a cambiar.