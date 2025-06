Más mujeres en la aviación: derribar mitos y abrir oportunidades

Hablar de mujeres en la aviación es abrir la puerta a un tema tan inspirador como necesario. Aunque el cielo parece un espacio sin fronteras, la realidad es que, para muchas mujeres, llegar a él sigue siendo un reto, un sueño que no se pudo cumplir porque “era muy caro” o porque “las mujeres no tienen proyección en esa carrera”. Y aunque la industria aérea ha avanzado en temas de equidad de género, las cifras revelan que aún queda un largo camino por recorrer.

Si nos vamos a las cifras, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), solo el 5 por ciento de los pilotos en el mundo son mujeres, y apenas el 8 por ciento de mujeres ocupan posiciones de liderazgo en aerolíneas comerciales. Estos datos son más que números; representan oportunidades limitadas, estereotipos persistentes y desafíos que muchas enfrentan para abrirse paso en una industria históricamente dominada por hombres. Y ojo, con esto no me refiero a que los hombres sean el problema, sino que busco resaltar la importancia de fomentar equilibrio en la industria, basados en el talento y oportunidades que las mujeres traemos a la mesa.

Precisamente, a lo largo de mi historia en la aviación, he podido participar de proyectos que me llenan de orgullo y que buscan transformar realidades de la ‘mujer de a pie’, apostándole a romper no solo barreras económicas, sino también culturales y de representación. Y no por quedar bien como compañía, sino porque es lo correcto y necesario.