Cundinamarca, el departamento de las oportunidades

Cundinamarca no es únicamente el departamento que rodea a la capital del país. Es hoy el principal corredor económico de Colombia, un punto de encuentro entre mercados, talento y oportunidades. Su ubicación en el centro del territorio nacional lo convierte en un espacio abierto para todos los colombianos, pero también en un escenario privilegiado para el crecimiento empresarial. En ese contexto, el liderazgo femenino dejó de ser una aspiración para convertirse en una fuerza concreta de desarrollo.

Hablar de Cundinamarca es hablar de un departamento que entiende que la competitividad se construye con liderazgo diverso, con mujeres que toman decisiones, dirigen empresas y ocupan cargos de alta responsabilidad. Aquí, el liderazgo femenino no es una narrativa simbólica, es una apuesta real por el crecimiento económico, la innovación y la sostenibilidad empresarial.

Las cifras respaldan esta transformación. De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, las mujeres ocupan cerca del 48 por ciento de los cargos directivos en el sector público en Colombia, y Cundinamarca se consolida como uno de los territorios donde ese liderazgo se traduce en gestión y resultados. En el sector empresarial, según la Superintendencia de Sociedades, alrededor del 25 por ciento de los asientos en juntas directivas del país están ocupados por mujeres, un avance que empieza a reflejarse con mayor fuerza en las empresas asentadas en el departamento.

Pero Cundinamarca va más allá de la estadística. Aquí hablamos de mujeres empresarias que lideran compañías, generan empleo, acceden a mercados nacionales e internacionales y participan activamente en los espacios de decisión económica. Mujeres que entienden el valor de la planeación estratégica, la innovación y el buen gobierno corporativo, y que están redefiniendo el modelo de liderazgo empresarial en la región.

El emprendimiento femenino de alto impacto se ha convertido en una prioridad institucional. Programas impulsados por la Gobernación de Cundinamarca, como la Iniciativa para la Comunidad para el Emprendimiento Sostenible, están orientados a fortalecer negocios liderados por mujeres con vocación de crecimiento. Solo en 2025, cerca de 2.200 mujeres se postularon a esta estrategia y 500 fueron seleccionadas para recibir formación especializada, maquinaria e insumos con el objetivo de escalar sus empresas y consolidarlas en mercados competitivos. En 2024, cerca de 100 emprendimientos liderados por mujeres fueron fortalecidos en los 116 municipios del departamento, con una inversión aproximada de 700 millones de pesos enfocada en productividad, formalización y expansión empresarial.

Este enfoque ha permitido que un número creciente de mujeres acceda a procesos de formación directiva, redes empresariales y espacios de toma de decisiones, elevando su presencia en cargos de mayor responsabilidad y liderazgo estratégico.

Cundinamarca se proyecta así como un territorio donde las mujeres no solo emprenden, sino que dirigen, deciden y transforman la economía. Impulsar el liderazgo de las mujeres empresarias es una decisión de desarrollo. No hay competitividad sin talento femenino en la alta dirección, ni crecimiento sostenible sin equidad en los espacios de poder. Apostarle a las mujeres empresarias es apostarle a empresas más sólidas, a economías regionales más dinámicas y a un futuro con mayor estabilidad y es una incongruencia pensar el desarrollo sin su participación plena.

Desde la Lotería de Cundinamarca trabajamos con esa visión. Cada programa social que se financia y cada iniciativa que se apoya busca fortalecer un departamento moderno, competitivo y abierto, en el que las mujeres empresarias cuenten con las condiciones necesarias para liderar desde los más altos niveles de decisión.

Hoy, Cundinamarca se consolida como un departamento de oportunidades, ubicado en el corazón del país y con las puertas abiertas para el talento empresarial femenino. Porque cuando las mujeres empresarias lideran, Cundinamarca crece con fuerza, dirección y futuro.

Maribel Córdoba es la gerente general de la Lotería de Cundinamarca