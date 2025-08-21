El compromiso de celebrar nuestra propia luz y la de otras mujeres

En la vida nos encontramos en un camino de búsqueda, de sueños por construir y metas por alcanzar. Y en ese trayecto, hay una verdad innegable: todas tenemos algo valioso que celebrar en nosotras mismas. La autoconfianza, el creer en nuestra propia luz, es el motor que impulsa cada paso, cada decisión. Porque cuando una mujer se siente valorada, segura y libre, no solo mejora su propia vida, sino que transforma todo lo que la rodea. De hecho, estudios demuestran que una alta autoestima está ligada a un 85 por ciento de satisfacción en el trabajo, pero también a una mejor salud mental y a la capacidad de afrontar el estrés en todas las áreas de nuestra existencia.

Es cierto que, a veces, este camino de autorreconocimiento tiene sus desafíos. ¿Sabías que, según algunas encuestas, el 79 por ciento de las mujeres siente regularmente falta de confianza, no solo en el ámbito profesional, sino en diversos aspectos de su vida? Esta ‘brecha de confianza’ puede manifestarse en la reticencia a perseguir nuestros sueños, a alzar la voz en una reunión familiar, a emprender un nuevo hobby o a decir “no” cuando es necesario. La sociedad nos ha condicionado a menudo a minimizar nuestros logros, a no mostrarnos demasiado. Pero es fundamental romper con esa cadena y empezar a darnos el crédito que merecemos. Celebrar cada pequeño triunfo, cada decisión valiente, cada paso hacia adelante, es un acto de amor propio y una estrategia poderosa para nuestro bienestar.

Piensa en la inspiradora historia de Daniella Álvarez, exreina, modelo y empresaria, que perdió su pierna izquierda. Su fortaleza, resiliencia y autenticidad nos enseñan que la verdadera belleza y el coraje nacen de la capacidad de reinventarse y de creer en una misma, incluso frente a los desafíos más grandes. Daniella, quien es una destacada líder de opinión para L’Oréal Paris en la Región Andina y Centroamérica, personifica este mensaje.

Una muestra viva de su increíble resiliencia fue su regreso a la pasarela de Le Défilé, el icónico desfile de L’Oréal Paris, el año pasado, después de su amputación. Fue un hito monumental para su carrera y, lo que es aún más significativo, la convirtió en la primera mujer colombiana en representar a nuestra región en un evento de esta envergadura. Su valentía nos recuerda que nuestra valía interna es inquebrantable, más allá de cualquier circunstancia, y que esa confianza nos permite transformar los obstáculos en oportunidades, no solo en lo profesional sino en cada ámbito de la vida.

Pero este camino de autoconfianza y celebración no es solitario; es aún más enriquecedor cuando lo construimos juntas. La sororidad, esa hermandad inquebrantable entre mujeres, es una fuerza imparable. Las mujeres que se apoyan mutuamente tienen más probabilidades de alcanzar sus metas, ya sean profesionales o personales. Crear redes de apoyo, hacer mentoría, compartir experiencias y celebrar los éxitos de las otras, genera un efecto multiplicador que nos impulsa a todas.

Las investigaciones muestran que las mujeres que tienen un círculo cercano de contactos femeninos tienen más posibilidades de alcanzar puestos de liderazgo y una mejor remuneración. Es un claro reflejo de que el apoyo mutuo es una fórmula poderosa para el crecimiento colectivo.

En 1971, la mente brillante de Ilon Specht, una publicista pionera, gestó un lema que revolucionó la forma en que se concebía la belleza al poner la valía de la mujer en el centro. “Porque tú lo vales” tiene una profunda carga de empoderamiento. Nos invita a cada una a abrazar nuestra esencia, a nutrir nuestra autoconfianza y a ser faros de inspiración para las demás.

Cada mujer, al reconocer su propio valor y al sentir el apoyo de otras, se convierte en una fuerza imparable de cambio. Es una invitación constante a celebrar tu potencial único, a nutrir tu autoconfianza y a extender esa celebración a las mujeres que te rodean, construyendo juntas un futuro donde el éxito es compartido y la confianza es el motor de nuestros sueños.