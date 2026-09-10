Inteligencia digital y criterio humano, el nuevo estándar del liderazgo

Hoy, con la adopción acelerada de la inteligencia artificial, diversas organizaciones corren el riesgo de cometer el error de asumir que la velocidad de procesamiento equivale a visión estratégica, olvidando que la tecnología alcanza su verdadero valor únicamente cuando actúa como un impulsor de la capacidad humana y ética de los equipos.

En la oficina de BDO en Colombia concebimos la transformación digital como un proceso que sitúa a las personas en el centro de la estrategia, especialmente en áreas tan exigentes como la auditoría y los impuestos, donde la automatización ya forma parte de la operación diaria. Y aunque las herramientas analíticas procesan millones de datos financieros y detectan variaciones en cuestión de segundos, la lectura del contexto económico, la comprensión de la norma y la evaluación de riesgos complejos exigen un criterio y una sensibilidad que ningún algoritmo puede reemplazar.

Desde nuestra perspectiva en la firma, el mayor desafío de esta transición está en evitar que la tecnología repita nuestros sesgos. Sabemos que los sistemas se alimentan de información histórica y cuando esos datos de origen contienen distorsiones o vacíos, la tecnología termina multiplicando esos errores a gran escala. Es justamente por esta razón que el rol de la dirección debe enfocarse en establecer reglas éticas muy claras que garanticen la transparencia, la inclusión y la equidad en cada paso del proceso de digitalización.

Integrar herramientas avanzadas nos permite revalorizar el trabajo de nuestros profesionales, ya que, al delegar el procesamiento mecánico a los sistemas, los consultores y auditores pueden enfocar su tiempo en tareas de mayor impacto: la mirada crítica, el análisis de escenarios y el acompañamiento cercano a los clientes. Porque si bien los datos ofrecen una radiografía del presente, es el criterio humano el que realmente traza la ruta hacia el futuro.

En definitiva, el éxito de la transformación digital se refleja en la madurez con la que las organizaciones ponen en práctica su visión. Liderar la adopción tecnológica implica poner las herramientas al servicio del talento, asegurando que cada innovación refuerce el buen juicio, la ética y la confianza con la que acompañamos al empresariado en Colombia.

Por Claudia Camargo, managing partner de BDO en Colombia.