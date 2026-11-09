La confianza exige algo más que reglas

Cada vez que una persona decide invertir sus ahorros, deposita su confianza en algo que va mucho más allá de un producto financiero. Confía en la información que recibe, en el conocimiento de quien la orienta, en la transparencia de las operaciones y en la existencia de mecanismos que protejan sus intereses. Esa confianza es uno de los activos más valiosos del mercado de capitales y también uno de los más exigentes: construirla toma tiempo, pero perderla puede ser cuestión de instantes.

En Colombia se ha avanzado en la construcción de una cultura de autorregulación que reconoce el valor del conocimiento de la industria para promover buenas prácticas, prevenir conductas indebidas y fortalecer la transparencia. El desafío ahora es conseguir que los mecanismos de supervisión y los estándares profesionales respondan a un mercado que se transforma a una velocidad cada vez mayor.

Uno de los avances más importantes ha sido la evolución hacia una supervisión con mayor énfasis preventivo. Hoy, más del 60% de las alertas se gestionan mediante acompañamiento preventivo, frente a cerca del 30% en 2017 y 2018. Detrás de estas cifras hay una transformación relevante: proteger al inversionista es, ante todo, evitar que las conductas indebidas ocurran.

También se ha avanzado en la profesionalización de la industria. La certificación permitió establecer estándares comunes de conocimiento, competencias y antecedentes para quienes desempeñan determinadas funciones en el mercado.

Esto fortalece la confianza de los inversionistas y reconoce el mérito de quienes se preparan para ejercer su actividad con responsabilidad. La idoneidad se demuestra.

La homologación de certificaciones con Chile, cuyo proceso avanza desde mayo de este año, representa además un paso hacia el reconocimiento regional de esas competencias, en un momento en el que la integración de los mercados de Colombia, Chile y Perú abre nuevas oportunidades.

Desde Asobolsa identificamos tres prioridades para que los estándares de profesionalismo, supervisión y conducta evolucionen al ritmo de un mercado que cambia profundamente.

La primera es fortalecer una supervisión capaz de anticiparse a los nuevos riesgos. La inteligencia artificial, la tokenización y los canales digitales están transformando la manera de acceder a los productos financieros y realizar operaciones. Estas innovaciones amplían las oportunidades, pero también plantean desafíos de seguridad de la información, trazabilidad, fraude y responsabilidad profesional.

La respuesta está en aprovechar la tecnología y la analítica de datos para identificar señales tempranas, compartir información sobre amenazas y fortalecer la coordinación entre la industria, los organismos de autorregulación y las autoridades.

Una supervisión más inteligente y preventiva protege mejor al inversionista y concentra los esfuerzos donde hay mayores riesgos.

La segunda prioridad es asegurar que las nuevas formas de influir en las decisiones de inversión estén acompañadas de responsabilidad. Los creadores de contenido financiero han acercado conceptos de ahorro e inversión a públicos que habían permanecido alejados del mercado.

Pero existe una diferencia fundamental entre informar, compartir una opinión y recomendar una inversión. Cuando los mensajes pueden influir en el patrimonio de las personas, la transparencia, la calidad de la información y el respeto por las actividades reservadas a profesionales habilitados son indispensables.

Establecer orientaciones claras y proporcionales permite aprovechar la capacidad de divulgación de los nuevos actores sin comprometer la protección del inversionista. La democratización del acceso al mercado debe avanzar de la mano de la responsabilidad.

La tercera prioridad es hacer de la eficiencia una condición de competitividad. En un mercado que avanza hacia una mayor integración regional, las diferencias regulatorias, los costos de cumplimiento y la duplicidad de requerimientos pueden convertirse en obstáculos para atraer participantes y desarrollar nuevos negocios.

Por eso, resulta necesario revisar permanentemente los procesos de supervisión, simplificar exigencias que no aportan valor y promover estándares compatibles entre los países. Supervisar mejor es proteger con mayor efectividad y aprovechar mejor los recursos.

Estas prioridades se alcanzan con conocimiento técnico, diálogo entre autoridades e industria, formación continua y una cultura de responsabilidad que va más allá del cumplimiento formal.

Desde Asobolsa creemos que la experiencia de quienes participan en el mercado es fundamental para construir soluciones. La industria contribuye activamente a la evolución de las reglas, elevando sus propios estándares y aportando propuestas que fortalezcan la confianza y la competitividad.

El mercado de capitales que Colombia necesita exige reglas que protejan, profesionales que inspiren confianza y una supervisión que acompañe su transformación. Su verdadera fortaleza está en la capacidad de quienes participan en él para convertir las normas, todos los días, en decisiones responsables.

Shenny González Uribe, presidenta de Asobolsa