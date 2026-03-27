La conversación que decide tu carrera (y ocurre sin ti)

Llega un punto en la vida profesional en el que el crecimiento deja de depender únicamente de lo que haces y empieza a estar determinado por la huella que dejas. Por cómo te comunicas, cómo te presentas, qué tan claros son tus objetivos y cómo decides mostrarte ante el mundo. Incluso por tu presencia digital, seas consciente de ello o no.

Muchas personas siguen aferradas a una idea que durante años les funcionó: “mi trabajo habla por mí”, “a mí siempre me han llamado, nunca he tenido que enviar una hoja de vida”. Como si eso, por sí solo, fuera sinónimo de éxito. Pero no lo es.

En realidad, esa creencia revela algo más incómodo: han dejado su carrera en manos de terceros. No han decidido, con intención y dirección, hacia dónde quieren ir.

También están quienes creen que la marca personal es solo para quienes buscan visibilidad o ya tienen un posicionamiento público. Que no es para ellas. Pero esa idea parte de un error de base.

En escenarios de poder, el trabajo no habla por sí solo. No lo hace cuando se define un ascenso, cuando se asigna un proyecto estratégico o cuando se elige a alguien para liderar una expansión. Ahí, lo que pesa es otra cosa.

Todas las personas tenemos una marca personal. Siempre. Y esa marca genera una percepción que impacta directamente la reputación. Puede abrir o cerrar puertas. Puede acercarte o alejarte de las oportunidades que quieres.

Es ahí donde entra en juego la reputación ejecutiva.

En niveles de mayor responsabilidad, el crecimiento ya no depende únicamente de lo que haces, ni siquiera de cómo lo haces. Depende de lo que otros dicen de ti cuando no estás presente.

Esa conversación —silenciosa, informal, muchas veces invisible— es la que define si te consideran para una junta directiva, un proyecto regional, un panel o incluso una oportunidad que ni sabías que existía.

Y, sin embargo, pocas personas la gestionan activamente.

Reducen la marca personal a publicar en LinkedIn o descartan la plataforma por considerarla superficial o egocéntrica. Pero gestionar la marca personal no es publicar por publicar. Es entender qué quieres que se diga de ti y construir, de manera consistente, esa narrativa.

LinkedIn, en todo caso, funciona como cambiar de canal: tú decides qué consumes y qué ignoras. No es el problema. Es la herramienta.

La marca personal no se construye solo en redes. Empieza con claridad: saber hacia dónde quieres ir. Y se consolida en el día a día, en los resultados que logras, en cómo los comunicas, en la red que construyes, en el valor que aportas y en la coherencia de tu presencia, dentro y fuera de línea.

Porque una marca personal no se crea desde cero. Ya existe. Lo que cambia es si la gestionas o la dejas al azar.

Una marca bien trabajada hace que tu nombre aparezca en conversaciones estratégicas. En momentos de recorte o de crecimiento, puede ser la diferencia entre quedarte o avanzar.

He visto a muchas personas frustradas por no lograr un ascenso. Cuando les pregunto qué han hecho para conseguirlo, la respuesta suele ser la misma: “cumplí con mis objetivos”. Pero no hay un plan para hacer visible ese valor.

Si esperas que los resultados hablen por ti, corres el riesgo de quedar en silencio frente a quienes sí saben comunicar lo que aportan.

Porque las personas hablan. Y no siempre lo hacen desde datos, sino desde percepciones. Hablan de tu criterio, de cómo tomas decisiones, de cómo manejas la presión, de si eres confiable en contextos complejos. En el fondo, todo se traduce en una sola palabra: confianza.

¿Confianza para qué? Para ascender, para ser elegido, para que te contraten o para que un cliente te compre.

El posicionamiento ejecutivo es, en esencia, coherencia: entre lo que haces, lo que dices y cómo te perciben los demás.

La pregunta, entonces, no es si tienes una reputación.

La pregunta es si estás participando activamente en cómo se construye.

Ana Maria Diazgranados, mentora de empleabilidad y marca personal