Liderazgo con nombre de mujer: cuando el propósito vence a la métrica

En el ecosistema empresarial, nos hemos acostumbrado a medir el éxito a través de métricas: rentabilidad, crecimiento de mercado y retorno de inversión. Sin embargo, mi trayectoria me ha permitido confirmar una verdad que a veces se diluye en las salas de juntas: el liderazgo más puro, y el que las mujeres estamos impulsando con una visión más humana, no es el que solo gestiona capitales, sino el que transforma organizaciones mediante una voluntad inquebrantable y una ética a toda prueba.

Las grandes historias de éxito corporativo nos dan cada año lecciones sobre lo que realmente significa la resiliencia estratégica. Mientras algunos sectores analizan riesgos con excesiva cautela, los líderes actuales invertimos coraje en la toma de decisiones. Donde otros ven problemas logísticos o vacíos estructurales, nosotras encontramos oportunidades de conexión y optimización de talento.

Para que las empresas evolucionen hacia modelos más sostenibles y competitivos, debemos adoptar un liderazgo basado en principios que vayan más allá del balance financiero:

Debemos evitar la trampa de burocratizar la innovación. La eficiencia técnica es fundamental, pero nunca debe pasar por encima de la integridad ni de la urgencia de proteger la cultura organizacional. El servicio y la escucha activa no son “accesorios” de la gestión, son el núcleo que garantiza la sostenibilidad de la firma. Una líder que escucha es una estratega que anticipa crisis y construye una lealtad inquebrantable en su equipo. Como he aprendido en el crecimiento de BDO, pasando de un equipo pequeño a una organización de más de mil profesionales, “hacer las cosas bien” es la única planeación estratégica infalible. El crecimiento responsable se basa en la transparencia y en el cumplimiento riguroso de nuestra promesa de valor.

Colombia no necesita directivos que lideren desde un pedestal de jerarquías rígidas, sino líderes con la humildad y la determinación de trabajar hombro a hombro con sus colaboradores. Al final del día, el título más valioso que puedo ostentar no es solo el de socia, sino el de una ciudadana útil que aporta al tejido empresarial del país desde la pasión y el compromiso.

Claudia Camargo, managing partner de BDO en Colombia.