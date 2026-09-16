Rehabilitar es acompañar: el poder de una red que sostiene la vida

Hay momentos en la vida en los que una lesión neurológica o un trauma craneoencefálico no solamente cambia el cuerpo de una persona. Cambia sus rutinas, sus proyectos, sus emociones y, muchas veces, la dinámica de una familia. Un accidente cerebrovascular o cualquier otra lesión del sistema nervioso puede convertir, de un momento a otro, la incertidumbre en una compañera. En esos momentos descubrimos algo humano: nadie se rehabilita solo.

La rehabilitación no puede reducirse a recuperar un movimiento, aprender nuevamente a caminar, hablar o realizar una actividad cotidiana. Rehabilitar significa acompañar a una persona para que pueda reconstruir su proyecto de vida, recuperar su autonomía y volver a sentirse parte activa de su familia y de su comunidad. Y es allí donde aparece un actor que durante mucho tiempo ha permanecido en segundo plano: la familia.

Durante el proceso de neurorrehabilitación integral debemos reconocer a la familia no como un visitante ni como quien acompaña al paciente a una terapia. La familia es parte del proceso terapéutico. Es una red de apoyo esencial, porque conoce la historia, los sueños, los temores y las capacidades de esa persona, incluso cuando todavía no puede expresarlos plenamente.

Cuando una persona sufre una lesión neurológica o un trauma craneoencefálico, también necesita que alguien crea en ella cuando todavía no puede creer en sí misma. Una madre que celebra el primer movimiento de una mano. Un esposo que acompaña cada terapia. Un hijo y una hija que aprenden cómo ayudar sin sustituir la autonomía de su ser querido. Un familiar que escucha, sostiene y anima. Son gestos que no aparecen en una historia clínica, pero pueden ser parte fundamental de la recuperación.

Por eso, en los procesos de neurorrehabilitación integral, un enfoque humano e interdisciplinario, apoyado en la investigación, la innovación y la tecnología, es indispensable para favorecer la recuperación. Pero, sobre todo, con mucho amor, se busca incorporar a la familia desde el comienzo. Se educa, se orienta y se acompaña. Se le enseña cómo continuar en casa las recomendaciones del equipo, cómo comunicarse con el paciente, identificar señales de alerta y, sobre todo, acompañar sin sobreproteger.

Porque apoyar también significa permitir que la persona vuelva a hacer por sí misma aquello que puede hacer.

Las redes de apoyo tienen, además, otra dimensión. No siempre una familia cuenta con los recursos económicos, emocionales o sociales necesarios para enfrentar una rehabilitación prolongada. Muchas familias deben abandonar trabajos, trasladarse grandes distancias, asumir costos inesperados o convertirse en cuidadoras.

Por eso, hablar de neurorrehabilitación también es hablar de derechos humanos, inclusión y responsabilidad del Estado. Los Estados tienen la obligación de garantizar servicios de salud y rehabilitación accesibles, oportunos y de calidad, además de fortalecer las condiciones sociales que permiten que las familias acompañen dignamente estos procesos. Una persona no debería perder su posibilidad de rehabilitarse porque su familia no puede pagar el transporte, ausentarse del trabajo o acceder a un cuidador.

Necesitamos políticas públicas que comprendan que detrás de cada paciente existe una familia y una comunidad que necesita apoyo. Fortalecer las redes de apoyo significa crear programas de orientación a cuidadores, rehabilitación integral, apoyo psicosocial, educación, ayudas técnicas, inclusión laboral y mecanismos para que las familias participen activamente en las decisiones relacionadas con la recuperación.

La rehabilitación deja de ser únicamente un asunto médico y se convierte en un compromiso colectivo.

He aprendido, desde el trabajo con personas y familias que enfrentan este arduo proceso de neurorrehabilitación, que la esperanza también se rehabilita. Esa esperanza muchas veces nace en casa.

Una familia acompañada puede convertirse en el mejor aliado de un proceso. Una familia informada puede prevenir complicaciones. Una familia escuchada puede recuperar también su fortaleza. Y una sociedad que protege a esas familias construye una cultura de inclusión.

Por eso, cuando hablamos de recuperación, debemos cambiar la pregunta. No se trata solamente de preguntarnos: “¿qué necesita el paciente?”. También debemos preguntar: “¿qué necesita su familia para poder acompañarlo?”.

Porque cuando rehabilitamos a una persona, pero dejamos sola a su familia, el proceso queda incompleto.

La verdadera rehabilitación comienza cuando entendemos que detrás de cada lesión neurológica hay una historia, un ser humano, una familia y una red de afectos que merece ser cuidada. Nadie debería enfrentar solo el camino hacia la recuperación. Y es por eso que, con amor, se logra la recuperación.

Por Omaira Buitrago, fundadora de la Fundación Mujer y Hogar y el Centro Clínico Neurotrauma Colombia y Panamá