Saltar al mar sin saber nadar: el arte de emprender y liderar

Saltar al mar sin saber nadar es una frase que he hecho propia y refleja la esencia de lo que significa ser emprendedora: no existe una fórmula mágica ni un manual infalible que nos indique el paso a paso hacia el éxito. Emprender es, sobre todo, aprender a adaptarnos, a movernos con rapidez y a cambiar de rumbo cuando el plan A, el B o incluso el C no funcionan.

Los tiburones, en mi experiencia, son todos esos obstáculos diarios que nos desafían y nos ponen a prueba: desde dificultades económicas y familiares, hasta dudas sobre el producto, el negocio o incluso sobre nosotras mismas. A veces, estos desafíos pueden hacernos sentir abrumadas, cansadas o tentadas a rendirnos. Pero es precisamente esa capacidad de sortearlos lo que nos diferencia como emprendedoras. Cada día es una nueva oportunidad para enfrentar las dificultades y, sobre todo, para crecer.

Estas últimas semanas han sido de esas, de reflexiones, de puntos de quiebre y de momentos sensibles en donde me cuestiono el por qué decidí hacer esto.

Entonces recuerdo que emprender también es un espacio para materializar nuestras ideas con un propósito superior. No se trata solo de crear una empresa, sino de construir algo que tenga impacto, que sume al tejido social de nuestro país, de nuestra ciudad o de nuestro barrio. En Colombia, donde el contexto puede ser tan cambiante a nivel económico, social y político, necesitamos más personas con ese mindset de hacer empresa, de querer devorarse el mundo y transformar realidades desde lo local.

Quiero hablarles especialmente a las mujeres. Porque sé que, muchas veces, sentimos que debemos asumir dobles roles: liderar en el trabajo, en la familia, en nuestros propios sueños. Pero también sé que tenemos la capacidad, la fuerza y el talento para gerenciar nuestras vidas y nuestros proyectos. No por ser mujeres tenemos menos capacidades; debemos abrirnos a las oportunidades y demostrar que podemos ser líderes, fundadoras y agentes de cambio. No hay que esperar a que las condiciones sean perfectas: hay que lanzarse, aunque no sepamos nadar del todo.

En mi propia experiencia al frente de Tumipay, he aprendido que el mercado de los pagos digitales es tan ágil y cambiante como ese mar del que hablo. Los desafíos son constantes: cuando crees que tienes la solución, puede que todo cambie de un día para otro.

Pero también ha sido una experiencia profundamente enriquecedora, porque me ha permitido construir un equipo que crece, se adapta y comparte mi propósito de hacer los pagos digitales más accesibles, equitativos, simples, ágiles y seguros. Ver cómo ese sueño colectivo se convierte en realidad es una de las mayores satisfacciones de este viaje.

No quiero dejar de recomendarles un recurso que ha sido muy útil para mí: el podcast Startupeable. Tiene episodios valiosos con entrevistas a grandes líderes de startups en Latinoamérica. Recuerdo especialmente la conversación con David Vélez, fundador de Nubank, quien comparte cómo enfrentó sus propios tiburones y cómo su visión y resiliencia han sido clave para construir uno de los neobancos más admirados de la región. Buscar inspiración en quienes ya han nadado en estas aguas, o en quienes tienen más experiencia, puede ayudarnos a sortear nuestros propios límites y a no sentirnos solas en el proceso.

Emprender no es fácil, pero sí es profundamente transformador. Nos reta, nos fortalece y nos permite ayudar a otros a cumplir sus sueños. Por eso, mi invitación es a lanzarse, a confiar en su capacidad de adaptación, a buscar apoyo y a compartir sus experiencias. ¿Qué tiburones has enfrentado en tu camino emprendedor? Me encantaría leer sus historias, aprender de ustedes y seguir construyendo juntas este mar de oportunidades.