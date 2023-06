Hombre muere en Nicaragua al intentar atravesar un arroyo con su camioneta

Pensó que podría ganarle a la furia de la naturaleza, pero no lo logró.

En redes sociales está circulando un video con un lamentable hecho que muestra el momento exacto en el que un hombre en una camioneta reta a la naturaleza y lamentablemente pierde la batalla, pues fue tanta la fuerza del agua que no hubo motor que valiera y pudiera vencer al arroyo que se había formado en plena carretera, impidiendo todo el paso por ella.

Los hechos sucedieron en el municipio de Nindirí en Nicaragua, a pocos minutos de Managua, la capital de dicho país centroamericano. Medios locales han informado que debido a las fuertes lluvias torrenciales que han azotado a gran parte de dicha nación, muchos ríos y quebradas se han desbordado de sus cauces, generando este tipo de emergencias que lamentablemente ya cobraron la primera víctima.

En los videos se ve claramente cuando varios autos están estacionados metros atrás de la quebrada desbordada y de repente un conductor decide hacer caso omiso a la prevención de los demás automóviles y se lanza con una velocidad media a intentar pasar el arroyo, el cual de forma casi instantánea lo frenó y empezó a arrastrar la camioneta con una fuerza descomunal hacia la dirección que llevaba el agua.

VIRAL | Ante fuertes lluvias, conductor intenta cruzar quebrada desbordada en Veracruz, municipio de Nindirí en Nicaragua, cerca de Managua la capital.



La fuerza del agua terminó arrastrándolo y aunque saltó del vehículo, el hombre murió.

Dicho auto quedó entonces atascado entre lo que se ve como una estructura de metal que hace las veces de puente y la fuerza del agua, frente a la mirada atónita e impotente de los pocos testigos del hecho, que quedó registrado en cámara porque coincidió con que uno de los viajeros que iba por la vereda estaba plasmando digitalmente a la quebrada desbordada.

Luego el video se corta y las siguientes imágenes son de la camioneta ya dentro del cauce del arroyo, donde el vehículo intenta con todas sus fuerzas atajar la fuerza de las toneladas de agua que lo embisten, pero nada funciona porque sus llantas no tienen de dónde agarrarse, al punto de llegar a un desnivel del cauce que hace que el agua entre de una forma violenta al interior del auto.

En este momento el conductor se da cuenta que tiene que abandonar su auto y luego de lograr sacar parte de su cuerpo por la ventana del asiento del conductor, se tira al agua y no se vuelve a ver ninguna imagen de él. Horas después medios locales informaron que dicha persona murió intentando salir de la fuerte corriente de agua.

Las autoridades del sector alcanzaron a llegar a la escena del suceso, sin embargo, ya no había posibilidad de salvar a dicho conductor, pues el auto ya se lo había llevado el arroyo y no había señales de vida de dicho hombre. Horas más tarde encontraron el cuerpo de la víctima en el sector de ‘Las Jagüitas’.

La Policía de Nicaragua adelantó las investigaciones pertinentes e informó que la víctima había sido identificada como Alberto Uriel Romero Martínez, de 48 años. Sin embargo, las causas de su muerte aún no se esclarecen, pues el ahogamiento es la hipótesis más latente, pero hasta que medicina legal no lo dictamine no se puede confirmar. Además, muchos metros más adelante también se encontró la camioneta 4X4 en cuestión totalmente destruida por todos los golpes que recibió mientras fue arrastrada por el arroyo.

#Nicaragua 🇳🇮 Un hombre murió después de ser arrastrado por la corriente cuando intentó cruzar con su vehículo por las inundaciones en Valle Gothel, Veracruz, municipio de Nindirí, departamento de Masaya.



📹: @Santiagoaburto8 pic.twitter.com/tD4TEzrfTH — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@Centinela_35) May 29, 2023

El llamado para los habitantes de las zonas nicaragüenses en alerta roja por las lluvias es a ser mesurados y precavidos cuando se presenten desbordamientos o un mínimo atisbo de emergencias como las que sucedieron en Nirindí. Por el momento tampoco se han reportado más incidentes de este tipo en dicho país, pero no descartan más lluvias para este mes de junio, en el que se espera empiecen los días de más calor.