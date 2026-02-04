Mundo

9 horas y 1.500 hombres: la increíble hazaña de ingeniería en China que dejó al mundo sin palabras

La obra tuvo una operación veloz con el fin de no afectar a los usuarios del sistema ferroviario

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

4 de febrero de 2026, 8:29 p. m.
Más de 1500 trabajadores lograron hacer una obra en tan solo 9 horas
Más de 1500 trabajadores lograron hacer una obra en tan solo 9 horas Foto: Infobae

El gigante asiático volvió a sorprender al mundo con una hazaña de ingeniería: una estación ferroviaria fue construida y puesta en funcionamiento en tan solo nueve horas, gracias a un operativo gigantesco de trabajadores especializados y maquinaria pesada.

La impactante obra tuvo lugar en Longyan, una ciudad de la provincia de Fujian, como parte de la nueva línea Nanping–Longyan, diseñada para conectar diversas regiones del sureste con el resto de la red de trenes de alta velocidad del país.

Megaobra express en China
Megaobra express en China Foto: Instagram @technology

Más de 1.500 trabajadores comenzaron las labores en la tarde del 19 de enero, y tras una operación continua durante la noche, que comenzó alrededor de las 6:30 p.m. y concluyó antes de las 3:00 a.m. del día siguiente, completaron la estación y la integración con las vías ferroviarias existentes.

La construcción se realizó con una logística minuciosamente planificada, empleando siete trenes y 23 excavadoras que trabajaron de forma simultánea para retirar vías antiguas, instalar nuevos rieles y realizar desvíos que permitirían la operatividad inmediata de la terminal.

Mundo

Gustavo Petro tras decisión del CNE que golpea a Iván Cepeda: “Están impidiendo que mis fuerzas puedan inscribir listas”

Estados Unidos

Trump quiere a Colón en la Casa Blanca: la estatua que divide a Estados Unidos

Mundo

Las claves de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, explican expertos en el Gran Foro Colombia 2026

Estados Unidos

Polymarket: la plataforma de criptomonedas que abre un supermercado gratis en Nueva York

Estados Unidos

El desolador futuro que les espera a las iguanas verdes que cayeron paralizadas en medio del frío que azotó a Florida

Deportes

Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

Mundo

Gustavo Petro se reunió con senadores y congresistas estadounidenses: estos fueron los temas que trataron

Mundo

Presidente de China, Xi Jinping, habló con Donald Trump y Vladímir Putin: estos fueron los temas abordados

Mundo

Vladímir Putin y Xi Jinping retan a Donald Trump por el futuro de Cuba y Venezuela. Esto acordaron

Mundo

Escándalo en China: cadena perpetua a exministro tras ser declarado culpable de aceptar millonarios sobornos

Expertos señalan que este tipo de proyecto dependería en gran medida de un trabajo sincronizado tipo militar y de una previa preparación logística extensa, ya que los procesos previos como la fabricación de módulos o estructuras prefabricadas y la preparación del terreno suelen requerir semanas o meses de planificación.

Escándalo en China: cadena perpetua a exministro tras ser declarado culpable de aceptar millonarios sobornos

Aunque la estación de Longyan se convirtió en un símbolo vivo de la capacidad constructiva del país, esta no es la única señal del liderazgo chino en transporte ferroviario. En otras partes del país, la línea de alta velocidad Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong ha añadido 52 trenes diarios y se ha consolidado como uno de los corredores ferroviarios más concurridos del mundo.

Además, China también avanza en la velocidad de sus trenes de alta tecnología. Por ejemplo, los nuevos prototipos de tren bala han logrado velocidades combinadas cercanas a los 896 km/h en pruebas, marcando hitos técnicos que apuntan a consolidar su hegemonía ferroviaria global.

Se emplearon 23 excavadoras y 7 trenes
Se emplearon 23 excavadoras y 7 trenes Foto: Infobae

El proyecto realizado en Fujian forma parte de un ecosistema ferroviario que beneficia a más de un millón de personas al día, por lo que la velocidad en la que se construyó esta estación fue clave para mantener estable el flujo de personas que utilizan este sistema.

Este tipo de iniciativas se inscribe dentro de un marco más amplio de inversiones ferroviarias del país, que en los últimos años ha destinado miles de millones de dólares a infraestructura de transporte terrestre, desde vías férreas convencionales hasta proyectos de alta velocidad con tecnología de punta.

Más de Mundo

Gustavo Petro interviene en la OEA

Gustavo Petro tras decisión del CNE que golpea a Iván Cepeda: “Están impidiendo que mis fuerzas puedan inscribir listas”

Más de 1500 trabajadores lograron hacer una obra en tan solo 9 horas

9 horas y 1.500 hombres: la increíble hazaña de ingeniería en China que dejó al mundo sin palabras

El regreso de Colón a Washington genera controversia en torno a la historia estadounidense.

Trump quiere a Colón en la Casa Blanca: la estatua que divide a Estados Unidos

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 NÁLISIS | El nuevo tablero geopolítico de América Latina: implicaciones para Colombia Michael Shifter América Latina Adam Isacson Expresidente de Diálogo Interamericano y experto en la política de Estados Unidos hacia Director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Modera: Sandra Borda Profesora internacionalista del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes

Las claves de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, explican expertos en el Gran Foro Colombia 2026

La primera tienda de comestibles gratuita de la ciudad ofrece alimentos sin costo y apoya al Food Bank For NYC.

Polymarket: la plataforma de criptomonedas que abre un supermercado gratis en Nueva York

x

El desolador futuro que les espera a las iguanas verdes que cayeron paralizadas en medio del frío que azotó a Florida

x

Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

Presidente Gustavo Petro junto a Rand Paul, senador norteamericano

Gustavo Petro se reunió con senadores y congresistas estadounidenses: estos fueron los temas que trataron

Metropolitan detention center, cárcel Nicolás Maduro

Justicia argentina pide a Estados Unidos extraditar a Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad

Hacer dinero a través de buenos negocios es una estrategia inteligente.

Negocios en riesgo: los empresarios con tarjeta de residencia permanente fuera de préstamos federales

Noticias Destacadas