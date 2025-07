“Bienvenidos al infierno”: los crueles testimonios de cinco presos que Trump le envió a Bukele, tras aterrizar en Caracas

Golpes, motines y balas de goma

En los cuatro meses de cautiverio no tuvieron acceso a televisión o prensa, ni a internet o una llamada telefónica. No hubo abogados, ni visitas, salvo las de autoridades. Hubo dos motines tras dos fuertes palizas contra compañeros. En la primera, el migrante quedó inconsciente.

“La semana después del motín me dispararon todas las mañanas. Era para mí un infierno. Cada vez que iba al médico lo que hacían era golpearme”, dice. Edwuar relata que cada vez que debían atenderlo en la enfermería lo golpeaban. “Decía a mis carceleros “‘ya me curé’ para que no me sacaran más, porque ya tenía miedo de salir”, cuenta.