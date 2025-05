China habría instalado secretamente interruptores en productos vendidos a Occidente: advierten de un objetivo en caso de una guerra mundial

Según medios como The Telegraph o Daily Mail, los funcionarios de energía están evaluando si existen riesgos sobre estos dispositivos encontrados en los paneles solares. Si bien los inversores están diseñados para permitir el acceso remoto de actualizaciones y mantenimiento, las empresas de servicios públicos que los utilizan generalmente instalan firewalls para evitar la comunicación directa con China.

Un trabajador instala un panel solar chino. Imagen de referencia | Foto: NurPhoto via Getty Images

Los dos contactos de Reuters decidieron no identificar a las empresas chinas fabricantes de los inversores y baterías que incluían dispositivos de comunicación suplementarios, ni revelar la cifra total de los que habían sido hallados.

A pesar de ello, la presencia de estos mecanismos no autorizados no se había reportado con anterioridad y, del mismo modo, el Gobierno estadounidense no ha reconocido públicamente tales descubrimientos.