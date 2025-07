Congresista de EE. UU. responde a carta de rechazo de Gobierno colombiano a mensajes contra Petro en X: “Su agenda es peligrosa”

“Siento un profundo amor y respeto por el pueblo colombiano: valiente, trabajador y amante de la libertad. Pero seamos claros: Gustavo Petro no representa esos valores”, expresó Giménez.

🚨Siento un profundo amor y respeto por el pueblo colombiano: valiente, trabajador y amante de la libertad. Pero seamos claros: Gustavo Petro no representa esos valores. Su agenda es peligrosa para #Colombia y la región. Respaldo a quienes respetan a USA, pero a Petro no.🇺🇸🇨🇴 pic.twitter.com/Sc9uNWM4KU

“Ante ataques de esa naturaleza contra el jefe de Estado de una nación aliada, corresponde no solo rechazar con firmeza su contenido, sino también reiterar, con total claridad, los fundamentos democráticos, constitucionales y políticos que sustentan la legitimidad del actual gobierno de Colombia”, dice la carta enviada por el Gobierno a través de su embajada en Estados Unidos.

Tras el primer mensaje emitido por el congresista sobre la misiva, también realizó otras publicaciones en las que se refirió a presuntas amenazas de mandatarios de la región por su postura política: “Las amenazas de los dictadorzuelos de la región no me intimidan y no van a detener mi compromiso fundamental con los pueblos que luchan por su libertad”, afirmó.