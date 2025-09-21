Corte Constitucional de Ecuador da luz verde para convocar a una Asamblea Constituyente del presidente Daniel Noboa

Tras el pedido del presidente de la Ecuador, Daniel Noboa, de convocar una Asamblea Constituyente, la Corte Constitucional de ese país dio luz verde a la solicitud.

“En el marco del primer momento de este proceso de control, denominado calificación de vía, la Corte Constitucional, mediante Dictamen Nro. 11-25-RC/25, determinó que la propuesta presentada sí corresponde a la vía de asamblea constituyente, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. La Presidencia de la República compareció al proceso, con lo cual convalidó el trámite y solicitó su celeridad; para no interferir en los plazos del proceso electoral, este caso se ha tratado con prioridad", dice la Corte en un comunicado emitido este domingo 21 de septiembre.

Por lo tanto, queda por definirse el análisis de la pregunta y del estatuto, el cual es un requisito necesario para continuar con la convocatoria de la Asamblea Constituyente.

“En su dictamen, la Corte Constitucional enfatizó que la Asamblea Constituyente tendrá la potestad constitucional exclusiva y excluyente de aprobar un proyecto de nueva Constitución, el cual deberá ser posteriormente sometido a referéndum popular. Asimismo, recordó que dicho órgano deberá observar los límites materiales implícitos en el ejercicio del poder constituyente, tales como el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento del sistema jurídico, así como el respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a las normas imperativas del derecho internacional“, se lee en la misiva.

🟡#BOLETÍNCC| Con independencia y en apego a la Constitución, la Corte Constitucional califica la vía para la propuesta de Asamblea Constituyente y avanza hacia el segundo momento de control de la convocatoria. pic.twitter.com/nH1GiHuhHW — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) September 22, 2025

La Corte Constitucional de Ecuador había suspendido este sábado el decreto con el que el mandatario pretendía convocar a una constituyente para reformar la Carta Magna con leyes más duras contra el narco.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tomó nueva decisión frente a la Asamblea Constituyente. | Foto: Getty Images

“En ese sentido, el Pleno de la Corte resolvió remitir el proceso a la jueza ponente, para que inicie de manera inmediata el trámite del segundo momento, correspondiente al control de constitucionalidad de la convocatoria", dice el comunicado de este domingo.