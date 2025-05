Cumbre del Consumidor Latino: Analista de mercado en la región raja a presidentes de izquierda y da balance sobre economía: “no han podido lograr mucho”

Uno de los objetivos de esos aranceles es “repatriar una parte de la fabricación que salió del país y que se fueron a países como México y China”, un objetivo que podría no tener éxito ya que los proveedores de China, por ejemplo, están en otros países como Taiwán y Japón y es muy difícil trasladar la fabricación de un país a otro , según Price.

El CEO también aprovechó para hablar de el caso de Colombia y tocó el tema de las relaciones bilaterales y la exportación de flores a Estados Unidos, se refirió a la amenaza que envió el gobierno Trump a Petro donde estuvo a punto de imponer aranceles del 25% al país y la opción de Colombia no fue otra que negociar.

Price hizo un análisis sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el tratado de libre comercio que lideran los tres países, que también es llamado T-Mec y aseguró que Trump lo va a tratar de mejorar, y lo que puede ser viable es una apertura del sector energético en México porque no puede depender de Pemex para dar suficiente energía y necesita inversión privada en su sector.

El analista aseguró que Estados Unidos quiere ahora pedir a sus aliados la manera en que China tenga un papel menor en la economía global , algo que no es fácil porque hay factores en los que China es un socio económico más importante, con más exportaciones y el prestamos de dinero a la región latinoamericana.

China ha sido más estratégico en la construcción de infraestructura y ampliar la productividad en los países de América latina, Estados Unidos ya no será un jugador clave en esos aspectos, algo que China aventaja en algunos sectores, dijo Price.

Sobre Brasil, a nivel político, el analista dijo que el país no ha avanzado mucho dese que reeligieron a Lula Da Silva, “su país no tiene peso en el congreso, sin embargo, Brasil tiene suerte porque es demasiado grande y no depende demasiado de EE.UU. como puede ser con Panamá, México y otros países”, aseveró.