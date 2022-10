Declaración de la OEA para condenar “invasión ilegal e injustificada” de Rusia a Ucrania no fue firmada por estos países

En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha dejado hasta el momento miles de personas muertas entre soldados y civiles, y otro gran número de heridos que no cuentan con atención médica de calidad por los daños que ha generado la guerra, tres naciones latinoamericanas no firmaron en Lima una importante resolución de la OEA que declara la “renovada y enérgica condena de la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania”.

Se trata de Brasil, México y Argentina, que no figuraron entre los 24 países miembros de la OEA que suscribieron una declaración conjunta en muestra del apoyo a Ucrania por la invasión rusa.

Esto viene ligado a unas declaraciones muy polémicas que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó la propuesta de nominar al presidente de Ucrania al Premio Nobel de Paz, nominación que había sido propuesta por miembros del parlamento europeo y aseguró que era incoherente.

“Independientemente de si participamos de un lado o de otro, ¿cómo uno de los actores en la guerra va a recibir el Nobel de la Paz?” dijo el mandatario en medio de su rueda de prensa matutina desde Palacio Presidencial.

También, siendo la comunidad ucraniana en Argentina la segunda a nivel mundial, con 350.000 inmigrantes, causó mucha molestia el apretón de manos que tuvo el presidente Alberto Fernández con su homólogo ruso en Moscú en febrero de este año. Sin embargo, el canciller Santiago Cafiero salió en defensa del presidente asegurando que “Argentina ha tenido una posición de condena a Rusia y lo ratifica”.

Esta vez, el documento fue presentado por Guatemala en plena sesión número 52 de la Asamblea General de la OEA y fue titulado como: “Continuo apoyo para el fin de la agresión rusa en Ucrania”.

El escrito señala la “inmensa preocupación por la indiferencia y desprecio por parte de la Federación Rusa a las exhortaciones de la OEA para el retiro de sus fuerzas militares de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas” y llama a Vladimir Putin a retirar sus fuerzas militares de Ucrania.

La declaración fue firmada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

Por su parte, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, no solo aplaudió la resolución, sino que, en medio de su intervención en el pleno, aseguró que hoy hay más líderes antidemocráticos en la región e hizo un llamado a dejar a un lado las ideologías para defender la democracia.

También aseguró que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, “arresta arbitrariamente la oposición y reprime las protestas, cometiendo fraudes electorales flagrantes”.

La OEA ya pidió en marzo pasado el fin de posibles “crímenes de guerra” en Ucrania y en abril suspendió a Rusia como observador permanente.

Todo esto se suma al video que fue presentado al inicio de la Asamblea General, en el que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, insta a los países americanos a apoyar a su país frente al conflicto con Rusia y la invasión a su territorio.

Bajo el lema “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”, la Asamblea número 52 de la OEA plantea tocar temas importantes como la violación de los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, así como la migración y el estado de derecho.

También, el anfitrión, Perú, promueve una resolución para tratar la seguridad alimentaria del continente, amenazada por la invasión de Rusia a Ucrania.

Tanto hoy como ayer, durante la jornada que se lleva a cabo en el pleno, hubo protestas de grupos conservadores en las que unas 200 personas gritaban consignas contra Almagro, la OEA y el presidente Castillo. En la mañana de hoy, miles de activistas de la derecha religiosa entonaron coros durante una marcha en rechazo a la “agenda progresista” de la asamblea anual del organismo en Lima.

