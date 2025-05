Diosdado Cabello se fue de frente contra el Gobierno Petro y lanzó ácida crítica: “Promueven el cultivo de coca y marihuana”

Tal parece que las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia no están en su mejor momento, por lo menos eso es lo que se ve por los comentarios que se hacen de un lado y otro.

| Foto: Anadolu via Getty Images

El dirigente venezolano mostró su disgusto por la posición del Gobierno colombiano en este tema. | Foto: Anadolu via Getty Images

La dura respuesta de Diosdado Cabello a Petro por acusaciones de alianza entre ‘Chiquito Malo’ y el ELN en Venezuela: “Aquí no hay complicidad. Eso es allá”

El ministro cuestionó que desde las autoridades solo sacan a relucir cuando capturan supuestamente a integrantes del Tren de Aragua, pero no hacen lo propio con otros grupos locales como es el caso del Clan del Golfo.

“Yo les respondo a ellos, porque si no tienen pruebas le hacen el juego a la narrativa de Estados Unidos, pareciera que es una dependencia de ese país (…) son empleados del gobierno de Estados Unidos y no me extraña”, dijo.