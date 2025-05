¿Madre de María Corina Machado se exilió en Colombia? Esto asegura Diosdado Cabello

Cabello asegura que la salida de los opositores fue negociada

En el mismo espacio televisivo, el alto funcionario de la dictadura abordó por primera vez la situación de los militantes de la oposición que recientemente abandonaron la sede diplomática argentina. Hasta ahora, el régimen de Nicolás Maduro no se había referido de manera oficial al tema, pero Cabello rompió el silencio asegurando que todo se trató de una “negociación” y no de una operación de rescate, como han sugerido Machado y otros actores internacionales.

“Dijeron que fue una operación ‘extraordinaria’. Pero los que más o menos saben, dicen que fue con base a una negociación; el que dice que no, es porque lo dejaron por fuera de la negociación y no tiene nada que decir”, afirmó Cabello, quien subrayó que el régimen no forzó a nadie a ingresar en la embajada: “La permanencia de esas personas en esa embajada dependía de ellos, nosotros no los metimos ahí”.