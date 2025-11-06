Donald Trump anuncia despliegue de “fuerza internacional” en Gaza: varios países planean sumarse

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves, 6 de noviembre, que una fuerza internacional de estabilización coordinada por Estados Unidos será desplegada “muy pronto” en Gaza.

Las declaraciones del presidente ocurren un día después de que Washington presentó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinado a apoyar el plan de paz estadounidense en el territorio palestino, que incluye el despliegue de una fuerza internacional.

“Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Y las cosas van bien en Gaza”, respondió Trump durante un evento en la Casa Blanca al referirse a esta fuerza que probablemente incluirá tropas de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Trump says international stability force for Gaza will be on the ground 'very soon' https://t.co/4gVLNNgpjy pic.twitter.com/qwRKV3zAMk — Alma Angeles (@AlmaANET25) November 7, 2025

Según fuentes diplomáticas, varios países ya han expresado su disposición a participar en esta fuerza, aunque insisten en que se requiere un mandato del Consejo de Seguridad para desplegar tropas en el territorio palestino.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, se reunió el miércoles con los diez miembros del Consejo de Seguridad, así como con otros actores clave (Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía), informó un portavoz de la misión en un comunicado, señalando el “apoyo regional” a la propuesta.

Esta fuerza está prevista en el acuerdo que condujo a un frágil alto el fuego el 10 de octubre entre Israel y Hamás en Gaza, territorio palestino que enfrenta una situación humanitaria aún muy precaria tras dos años de guerra.

Según los términos de ese acuerdo, el despliegue estará compuesto mayoritariamente por una coalición de países árabes y musulmanes, y servirá para supervisar la seguridad a medida que el ejército israelí se retire de Gaza.

Gran parte de Gaza está ahora bajo escombros | Foto: AP

El anuncio llega horas después de que el ejército israelí bombardeara el sur de Líbano con el objetivo declarado de impedir el rearme del movimiento proiraní Hezbolá, quien defendió su “derecho” a defenderse y rechazó cualquier diálogo político con Israel.

El presidente libanés Joseph Aoun calificó los nuevos ataques como un “crimen flagrante” y acusó a Israel de rechazar los intentos de Beirut por avanzar en la vía diplomática.

Por su parte, el ejército libanés afirmó que los bombardeos israelíes tenían como objetivo impedir su despliegue en el sur del país, conforme al acuerdo de alto el fuego que puso fin hace casi un año a la guerra entre Hezbolá e Israel.

Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en la aldea de Teir Debba, al sur del Líbano, el 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Mohammad Zaatari) | Foto: AP

El ejército israelí emitió órdenes de evacuación en tres pueblos del sur de Líbano, donde Israel acusó al movimiento libanés chiita de retomar sus operaciones.