EE. UU. cerró por corrupción la oficina antidroga de un país de Latinoamérica

El anuncio llega una semana después de la visita al país del jefe de la DEA para el Caribe.

Redacción Mundo
12 de febrero de 2026, 6:50 p. m.
Los funcionarios estadounidenses coordinaban operaciones con la DEA.
Foto: LightRocket via Getty Images

La embajadora estadounidense en República Dominicana anunció el cierre de su oficina de la agencia antidrogas DEA en el país caribeño ante sospechas de corrupción.

La DEA mantenía, hasta ahora, una estrecha relación con las autoridades dominicanas. La embajadora Leah Campos no precisó qué caso llevó a la decisión.

“La corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro”, dijo Campos en un comunicado publicado en X.

“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio”, añadió. “No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso”.

Su despacho dijo a la AFP que no hará más comentarios al respecto.

El canciller Roberto Álvarez escribió en X que conversó con la embajadora y le informó que “el motivo del cierre” se debe a “una investigación interna de su embajada”.

“No tiene de manera categórica relación alguna con el gobierno o funcionario dominicano”, añadió.

El anuncio llega una semana después de la visita al país, el 4 de febrero, del jefe de la DEA para el Caribe, Michael Miranda, quien exaltó la política del presidente Luis Abinader sobre el combate contra el narcotráfico.

La DEA tiene oficinas en los países más importantes de la región.
Foto: getty images

Miranda sostuvo una reunión con el responsable de la agencia antidrogas dominicana (DNCD).

“Estados Unidos y la República Dominicana avanzan como aliados estratégicos, con una visión compartida y una cooperación sostenida basada en confianza, trabajo en equipo y responsabilidad común”, dijo entonces.

Donald Trump convocó una cumbre presidencial en Miami para el 7 de marzo con líderes de América Latina

La División de Operaciones (FD) del Caribe abarca una región híbrida que incluye tanto oficinas nacionales como extranjeras. Con sede en San Juan, en el Caribe, la FD tiene la responsabilidad de servir de enlace entre la Isla de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (USVI), 27 países insulares de todo el Caribe y Guyana y Surinam en Sudamérica.

La División del Caribe tiene una responsabilidad única en la región, que abarca miles de millas cuadradas con cientos de islas en las que se hablan distintos idiomas, según la oficina antidroga.

EEUU hundió otra embarcación cargada de droga por orden del presidente Trump.
Foto: Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de República Dominicana (ARD),

“La DEA trabaja con la Guardia Costera de los Estados Unidos, así como con los Departamentos de Seguridad Nacional y de Defensa para hacer cumplir las leyes internacionales contra el narcotráfico”, dice la oficina de la DEA.

La División ha desarrollado diversas iniciativas de investigación diseñadas para atacar esas vulnerabilidades y ayudar a mantener el Estado de derecho en toda la región.

Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros

Hijo de Nicolás Maduro reveló qué piensa su padre sobre los recientes cambios en Venezuela

AVIGNON, FRANCE - DECEMBER 17: Gisele Pelicot poses for a portrait on December 17, 2024 in Avignon, France. A verdict is expected this week in the trial of Ms Pelicot's ex-husband and 50 other men charged with raping her over a multiyear period, in encounters arranged by her husband while she was drugged and unconscious. (Photo by Arnold Jerocki/Getty Images)

Gisèle Pelicot, víctima de violación masiva, habló por primera vez tras el juicio que condenó a su exesposo: "Nunca sientan vergüenza"

Gisèle Pelicot, víctima de violación masiva, habló por primera vez tras el juicio que condenó a su exesposo: “Nunca sientan vergüenza”

x

EE. UU. cerró por corrupción la oficina antidroga de un país de Latinoamérica

Visita del Presidente Gustavo Petro al Presidente Donald Trump

Donald Trump confirma una polémica decisión en contra del medioambiente: ecologistas se oponen fuertemente

Diputados del PSUV conversan con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la aprobación de la Ley de Amnistía General en primera lectura por la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 5 de febrero de 2026. Julio Urribarri / Anadolu (Foto de Julio Urribarri / Anadolu vía AFP)

Sin consenso: Asamblea Nacional de Venezuela aplaza aprobación de esperada ley de amnistía

Sin consenso: Asamblea Nacional de Venezuela aplaza aprobación de esperada ley de amnistía

La policía cerca de la plaza Trocadero frente la Torre Eiffel. El viernes 31 de mayo del 2024, el Ministerio del Interior de Francia confirmó que evitaron un plan de ataque durante los Juegos Olímpicos. (AP Foto/Michel Euler)

Macabro hallazgo: autoridades en Francia encuentran bebés muertos en un congelador

Macabro hallazgo: autoridades en Francia encuentran bebés muertos en un congelador

Venezuela le pidió a Estados Unidos dejar de realizar este tipo de acciones.

Tragedia en la Armada de EE. UU.: confirman fallecimiento de cabo tras incidente en un buque

Delcy Rodríguez, María Corina Machado

Delcy Rodríguez cuestiona a María Corina Machado y le envía advertencia si regresa a Venezuela

Protestas Venezuela

Marchas masivas en Caracas contra el régimen, exigen la liberación de todos lo presos políticos

El Departamento de Educación y Cuidado Temprano de Nuevo México coordina la implementación del programa que elimina por completo las tarifas para los padres.

Estos son los documentos que necesita en Nueva York para inscribir a su hijo en 3‑K o Pre‑K en 2026: hay plazo hasta fin de mes

