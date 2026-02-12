EE. UU. cerró por corrupción la oficina antidroga de un país de Latinoamérica

La embajadora estadounidense en República Dominicana anunció el cierre de su oficina de la agencia antidrogas DEA en el país caribeño ante sospechas de corrupción.

La DEA mantenía, hasta ahora, una estrecha relación con las autoridades dominicanas. La embajadora Leah Campos no precisó qué caso llevó a la decisión.

“La corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro”, dijo Campos en un comunicado publicado en X.

La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada… pic.twitter.com/IVoTJ4j5JY — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) February 12, 2026

“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio”, añadió. “No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso”.

Su despacho dijo a la AFP que no hará más comentarios al respecto.

El canciller Roberto Álvarez escribió en X que conversó con la embajadora y le informó que “el motivo del cierre” se debe a “una investigación interna de su embajada”.

“No tiene de manera categórica relación alguna con el gobierno o funcionario dominicano”, añadió.

El anuncio llega una semana después de la visita al país, el 4 de febrero, del jefe de la DEA para el Caribe, Michael Miranda, quien exaltó la política del presidente Luis Abinader sobre el combate contra el narcotráfico.

La DEA tiene oficinas en los países más importantes de la región. Foto: getty images

Miranda sostuvo una reunión con el responsable de la agencia antidrogas dominicana (DNCD).

“Estados Unidos y la República Dominicana avanzan como aliados estratégicos, con una visión compartida y una cooperación sostenida basada en confianza, trabajo en equipo y responsabilidad común”, dijo entonces.

La División de Operaciones (FD) del Caribe abarca una región híbrida que incluye tanto oficinas nacionales como extranjeras. Con sede en San Juan, en el Caribe, la FD tiene la responsabilidad de servir de enlace entre la Isla de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (USVI), 27 países insulares de todo el Caribe y Guyana y Surinam en Sudamérica.

La División del Caribe tiene una responsabilidad única en la región, que abarca miles de millas cuadradas con cientos de islas en las que se hablan distintos idiomas, según la oficina antidroga.

República dominicana, a través de la oficina antidroga, había operado en la incautación de droga en el Caribe. Foto: Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de República Dominicana (ARD),

“La DEA trabaja con la Guardia Costera de los Estados Unidos, así como con los Departamentos de Seguridad Nacional y de Defensa para hacer cumplir las leyes internacionales contra el narcotráfico”, dice la oficina de la DEA.

La División ha desarrollado diversas iniciativas de investigación diseñadas para atacar esas vulnerabilidades y ayudar a mantener el Estado de derecho en toda la región.