Este jueves 2 de octubre se dio a conocer el caso de Liang Xiuzhen, una ciudadana china de 88 años a quien le creció una protuberancia en la frente en forma de cuerno, como si de un unicornio se tratase.

Su caso, que data de años atrás, se volvió viral debido a las impactantes imágenes que fueron compartidas a través de diferentes redes sociales, en las cuales se evidencia una gran protuberancia que emana de su cabeza.

Lo que terminó como un ‘cuerno’ de aproximadamente trece centímetros inició hace dos años como un pequeño ‘lunar’ que generaba una ligera incomodidad y picazón, pero que Liang Xiuzhen pasó por alto.

Con el tiempo, el ‘lunar’ creció y terminó convirtiéndose en un pequeño ‘cuerno’ del tamaño de un meñique, el cual ya le provocaba un dolor considerable a la mujer de 88 años.

Ella decidió tratarse con remedios caseros, los cuales no fueron efectivos y solo dieron como resultado un incremento leve en el tamaño y sangrados espontáneos.

Hasta que finalmente, un día, el ‘cuerno’ se rompió por accidente, lo que lejos de traer alivio terminó en un rápido crecimiento y dejó una protuberancia de más de 12 centímetros en forma cónica.

La protuberancia alcanzó dicha extensión en un lapso de seis meses, en los cuales Liang Xiuzhen no acudió a ningún centro de salud, mientras seguía experimentando fuertes dolores y sangrados.

Cuando finalmente decidió ir al hospital, los profesionales de la salud concluyeron que se trataba de un cuerno cutáneo, un tumor benigno de queratosis que puede ser extraído con cirugía y que, a priori, no presenta ningún peligro.

Los dermatólogos afirmaron que no se trataba de un problema de vida o muerte, pero recomendaron operarse para realizar una extracción que probablemente revocaría de manera permanente este ‘cuerno’.

Sin embargo, debido a la avanzada edad de Liang Xiuzhen, la familia decidió no arriesgarse y optó por no realizar el procedimiento quirúrgico.

Este es el procedimiento médico que se debe realizar en este tipo de casos, además de un acompañamiento con revisiones periódicas para verificar que no haya riesgo de que vuelva a formarse este tipo de protuberancias en la piel.