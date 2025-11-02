Suscribirse

Mundo

El Gobierno de Venezuela pide retirar la nacionalidad a otro opositor por apoyar una intervención extranjera

El pasado 25 de octubre el régimen anunció la retirada con efecto inmediato del pasaporte del también dirigente opositor venezolano Leopoldo López.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
2 de noviembre de 2025, 6:55 p. m.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, hace un gesto durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas el 13 de octubre de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP)
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo formal el anuncio. | Foto: AFP

El Ministerio del Interior, Justicia y Paz de Venezuela solicitó al Tribunal Supremo de Justicia venezolano retirar la nacionalidad venezolana al opositor Yon Goicochea, tras sus llamados a una intervención militar extranjera.

El comunicado recuerda “el deber de todo venezolano y venezolana de honrar la Patria, proteger la soberanía y resguardar la integridad territorial”.

Contexto: Rajan a Petro en encuesta sobre “compromiso con la libertad de Venezuela”: esta es la percepción sobre una posible invasión

La petición de retirada de la nacionalidad “se formula en razón del llamado público realizado por el referido individuo a solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela, perseguir y exterminar funcionarios y funcionarias de los distintos cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el asesinato masivo de venezolanos y venezolanas que hacen parte de los movimientos y organizaciones del Poder Popular”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), “procederán a tomar las medidas administrativas correspondientes para la eliminación de todo documento que lo identifique como ciudadano venezolano”.

“El Estado venezolano, inspirado en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, ratifica su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la paz del pueblo venezolano y la dignidad de la Patria, frente a toda forma de entrega, traición o complicidad con potencias extranjeras”, concluye el comunicado.

El propio Goicoechea, quien cuenta con nacionalidad española, especulaba el pasado jueves con la retirada de la nacionalidad. “Payaso, no me dejan ir a Venezuela porque voy preso. No me dan documentos venezolanos desde hace años. ¿Qué me van a quitar? ¿Mi sentimiento? ¿Haber nacido en Venezuela? No tienen poder para eso. Eres un payaso triste y pronto payaso, triste y preso”, publicó en respuesta a un comentario publicado en X por el también opositor Luis Ratti.

“Yon Goicoechea y Lester Toledo hoy ingresan formalmente a la lista para que ya no tengan ninguna relación legal como venezolanos, ¡pasan a ser exvenezolanos!”, dijo Ratti.

El pasado 25 de octubre Venezuela anunció la retirada con efecto inmediato del pasaporte del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, residente en España, así como la apertura de un proceso para la retirada de la nacionalidad.

Contexto: Leopoldo López habla en SEMANA de una posible operación de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. “Cualquier camino es legítimo”

López vive en España desde octubre de 2020 tras pasar casi siete años encarcelado en Venezuela. Ha defendido abiertamente en diversas ocasiones una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, un escenario que considera “absolutamente legitimo” teniendo en cuenta el “golpe de Estado” que, en su opinión, perpetró el presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

*Con información de AFP

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Goyo reveló en SEMANA su realidad amorosa y habló de los rumores de romance con Luister, la voz: “Siento que estoy lista”

2. Jorge Carrascal sufrió lesión y está en duda su presencia en la final de la Libertadores; este es el parte médico

3. Gustavo Petro lanza advertencia: “No me obliguen a comprar aviones rusos”

4. “Puedes morir en el intento”: Mariana Morales, mujer trans, reveló cómo fue su transformación hormonal

5. Causa de la muerte y sospechosos del crimen de Jaime Esteban Moreno: habla el abogado de la familia del estudiante de Los Andes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Diosdado CabelloVenezuelaNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.