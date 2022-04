El inesperado voto de López Obrador en consulta revocatoria de mandato en México

Este domingo está en marcha en México la votación de un particular referendo revocatorio de mandato presidencial, impulsado por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que se le pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo con la continuidad del periodo del mandatario, previsto a terminar en 2024, o si este debe concluir de manera anticipada.

Precisamente, en el marco de ese particular llamado a las urnas, se presentó un hecho inesperado protagonizado por el propio presidente López Obrador, quien acudió a uno de los puntos cercanos a su residencia para participar de la jornada.

AMLO, como se le conoce a López Obrador a través de sus redes sociales, reveló que su voto fue nulo.

En una fotografía difundida por el presidente, se ve que este no marcó ninguna de las dos opciones de la tarjeta, pero, por el contrario, sí escribió en este la frase ¡Viva Zapata!.

Participamos en el histórico ejercicio democrático que hoy se lleva a cabo en todo el país.



La democracia debe ser una forma de vida, un hábito de las y los mexicanos para que nadie se sienta absoluto. El pueblo es el que manda. pic.twitter.com/0JbJrNPXn0 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 10, 2022

La participación de AMLO en la consulta revocatoria, que ha estado marcada por la baja concurrencia de los votantes a las urnas, tuvo lugar pasadas las 8:30 a. m., y el espacio fue aprovechado por el mandatario para llamar a los más de 92 millones de votantes habilitados, a expresar su opinión.

La jornada electoral es cuestionada por la oposición de AMLO, que en algunos escenarios llamó a los ciudadanos a no acudir a las urnas, expresando también su opinión desde la abstención y criticando la jornada, al señalar que es un gasto innecesario de recursos públicos.

Según las autoridades electorales, la encuentro electoral, previsto a extenderse hasta las 6:00 p. m. y en la que se vota la consulta denominada “Se va o se queda”, contó con la instalación del 99.96% de las cerca de 100.000 mesas previstas, advirtiendo que en el estado de Veracruz, una mesa no pudo ser habilitada, en tanto, como detallan medios mexicanos, “el presidente del módulo no se presentó a la jornada y no ha querido regresar el paquete electoral”, según confirmó el diario El Universal.

En ese mismo sentido, en horas de la tarde, las autoridades también señalaron que se vieron obligados a cerrar anticipadamente ocho puestos de votación por razones ajenas a la jornada democrática, refiriendo que la terminación temprana se debió a amenazas de grupos armados en el Estado de México, quienes advirtieron que adelantarán acciones violentas si no se levantaba la votación.

Sobre la participación, medios locales han reportado la baja afluencia de electores a las mesas de votación, señalando que en su mayoría, la participación documentada era de personas mayores.

Otro hecho que ha marcado la jornada, estuvo dado por un llamado de la autoridad electoral al Ministerio de Hacienda, pidiendo retirar una publicidad emitida desde una cuenta oficial de la entidad, promocionando la jornada electoral, hecho que es calificado como uso indebido de recursos públicos para fines políticos.

¿El resultado es vinculante?

Sobre el mecanismo, previsto en el artículo 5 de la Constitución mexicana, se aclara que el resultado de este solamente será vinculante si se logra superar el umbral o mínimo porcentaje de participantes, el cual está establecido en el 40% de las personas habilitadas para votar; cifra que expertos han señalado que difícilmente se alcanzará.

Sobre esta jornada, distintas voces han advertido que el interés real del presidente López Obrador sería revalidar su mandato, aclarando que este en ningún momento ha planteado que lo que busque es facultar una extensión de su periodo.

Medios internacionales recuerdan que, en el pasado, cuando AMLO fue alcalde del Distrito Federal, adelantó un ejercicio similar a mitad de periodo.