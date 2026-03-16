El rey de España reconoce que hubo “mucho abuso” en la conquista de América

El rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes, 16 de marzo, que hubo “mucho abuso” durante la conquista española de América, pese al “afán de protección” hacia los indígenas por parte de los reyes católicos, tras años de tensiones con México que exige disculpas por este tema.

“Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias [tuvieron] un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, indicó el jefe del Estado español.

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Felipe VI pronunció estas palabras durante una visita a una exposición titulada ‘La mujer en el México indígena’, en el madrileño Museo Arqueológico Nacional, según un video editado y publicado por la Casa Real en X.

#ÚLTIMAHORA | Felipe VI reconoce "controversias morales y éticas" y "mucho abuso" en la Conquista de América: "Con el criterio y valores de hoy en día obviamente no puede hacernos sentir orgullosos, pero hay que conocerlo en su contexto y sacar lecciones" https://t.co/zcJ5MRevTC pic.twitter.com/c9kJEZ3Rtv — Europa Press (@europapress) March 16, 2026

México y España han experimentado tensiones desde que en 2019 el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador enviara una carta a Madrid exigiendo a la Corona una disculpa por los abusos durante la Conquista.

El reclamo de López Obrador (2018-2024), correligionario de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien renovó los llamados a una disculpa oficial, enfrió las relaciones bilaterales.

En su conversación con otras autoridades, entre ellas el embajador de México en España, Felipe VI habló de la necesidad de conocer la historia pese a que haya situaciones que “no pueden hacernos sentir orgullosos”.

“Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: ‘Bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos’”, señaló el monarca.

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, y el rey Felipe. Foto: Getty

“Pero hay que conocerlas y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso” para “sacar lecciones”, agregó.

Esta es la primera vez que Felipe VI aborda este tema desde que estalló la polémica con México.

En octubre pasado, al inaugurar precisamente la exposición que este lunes visitó Felipe VI, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció el “dolor e injusticia” causado a “los pueblos originarios” en América.

La presidenta mexicana saludó esas palabras y dijo que eran el “primer paso” del Gobierno de España para reconocer los abusos cometidos.

El rey Carlos Gustaf XVI de Suecia, al frente a la derecha, y la reina Silvia, caminan con la reina Margarita II de Dinamarca, el rey Felipe VI y la reina Letizia de España y el rey Felipe y la reina Matilde de Bélgica mientras se saca el ataúd de la reina Isabel II de la Abadía de Westminster durante su funeral. (AP Photo/Frank Augstein, Pool) Foto: AP

Pocos días después, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aseguró que normalizar las relaciones con México era una “prioridad” tras años de tensiones por el pasado colonial de España.

*Con información de AFP.