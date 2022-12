El video de la tierna pataleta de un perro que no quiere irse del parque

Las mascotas tienden a ser un miembro más de las familias, y así como los niños y jóvenes, estos animales suelen demandar tiempo de sus cuidadores para jugar, gastar su energía, dar paseos o hacer sus necesidades. Además, también cuentan con sus propias personalidades, lo que los hace aún más fascinantes para los humanos.

Pues bien, algunos peludos tienden a ser más juguetones que otros; algunos son más calmados y les gusta estar en casa, mientras que hay los que se molestan con pequeños motivadores, y a otros que simplemente no les gusta mucho el afecto, por lo que dentro del cuidado de la mascota está aprender a conocer su personalidad y educarlo para que este se comporte lo más adecuado posible.

Ante este panorama, un video en las redes sociales se ha viralizado luego de que despertara la risa y la ternura de los internautas, puesto que se ve la “lucha” de un perrito contra sus cuidadores por quedarse más tiempo jugando en el parque. Las imágenes del peludo son increíbles para muchos de los usuarios.

El hecho fue compartido por Nazli Navarro, como se identifica la joven en la red social Tik Tok, y en su cuenta ha venido publicando videos de su mascota, uno de ellos fue el que se viralizó, todo porque se ve cómo el perro se tira al piso y no camina con tal de quedarse en el parque a jugar un rato más.

“Mi perro hace berrinche para no irse del parque”, escribió la joven en el video, en el que se ve al perro protestar para no regresa a casa, y justo cuando su cuidadora hace el amague de volver al parque, entonces corre, pero si se devuelve, entonces se echa en el piso y no anda, un gracioso gesto del peludo que ha divertido a cientos de personas en la red social.

“¡¡¡Claro ejemplo del no me voy, me llevan!!!”, “Te amo, perrito berrinchudo”, “Si saben cómo soy para que me invitan”, “Haz una ruta circular con la que llegues a casa por otro camino, así no lo asocia con irte a casa”, “Haz una ruta circular con la que llegues a casa por otro camino, así no lo asocia con irte a casa” son algunos de los comentarios de los usuarios.

La sorpresa que se llevó un hombre al pensar que había pescado un gigante pez

Bromas, tutoriales de maquillaje, transformaciones totales y otros temas suelen aparecer en los escenarios digitales, aunque algunos generan más impresión que otros, y eso le ocurrió a un hombre de habla inglesa que se fue a pescar a un lago.

Al ser aplicaciones que no miden las fronteras geográficas, un video comenzó a difundirse mostrando al hombre llevar a cabo su hobby de pescar, una de las principales actividades económicas de varios países que limitan con los océanos y mares.

En esta oportunidad, lo que comenzó como un día tranquilo terminó en un tremendo susto, que, por suerte, tan solo fue eso y los cibernautas lo aplaudieron.

No hay mejor sensación para un pescador que preparar su caña y lanzarla al agua, para que alguna criatura de las profundidades caiga en el anzuelo. Precisamente, el hombre que protagonizó la pieza audiovisual logró atrapar un animal acuático, así que comenzó a jalar la cuerda, con más fuerza de lo normal, para ver de qué especie se trataba.

Por su mente pasó que sería un pez grande, como por ejemplo un bagre, pero la sorpresa fue otra cuando se asomó la gran mandíbula de un cocodrilo. Enseguida, el pescador actuó rápidamente y soltó su caña al lago, mientras que se pudo observar que el animal carnívoro permaneció tranquilo.

Gracias al poder de difusión de las redes, en varios de estos escenarios de interacción el video ya acumuló millones de reproducciones, más de 500.000 ‘Me gusta’ y comentarios de todo tipo, algunos de ellos dicen: “La transformación de un bagre”; “La mujer que grabó el video dijo ‘comeremos bien esta noche’, pero la intención fue al revés”; “Qué miedo, se imaginan qué hubiese pasado al caer al agua”; “Yo me desmayo”, escribieron un par de usuarios.