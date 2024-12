SEMANA: ¿Cómo ve la presidencia de Javier Milei hasta el momento?

Emmanuel Danann: La verdad es que se han resuelto varias cosas que en la Argentina parecían imposibles de resolver. Volver a bajar el déficit fiscal. Creo que los dos hitos más importantes para los argentinos son la seguridad y la baja de la inflación.

En seguridad, haber logrado bajar la criminalidad a prácticamente cero en, por ejemplo, la ciudad de Rosario, que era un narcoestado. Eso se hizo con el Plan Bandera, lo que muestra una buena comunicación entre el Ministerio de Seguridad Nacional y los ministerios de seguridad de cada provincia y ciudad. Creo que eso es lo más importante porque la vida es lo más importante, y se está resolviendo muy bien en esa materia.

Y después, la baja de la inflación. Es decir, que la gente ya no vea que los precios están subiendo todos los días. Hace tres meses, nos estamos acostumbrando a algo medio raro: ver que los precios no suben, por suerte. Todavía hay mucho por hacer; recién va un año. Hay que dar vuelta a una debacle cultural que hemos vivido los argentinos por 20 años.

Yo creo que el pueblo ha entendido que finalmente no existe nada gratis. Durante muchísimo tiempo nos han convencido de que el Estado nos regalaba cosas, cuando en realidad lo que hacía era imprimir dinero. Y bueno, llegó un momento en el que se imprimió tanto dinero que este ya no tenía ningún valor. Eso fue lo que nos terminó pasando a finales de 2023, y eso también fue lo que llevó a Javier Milei a ser presidente.

Creo que está cumpliendo con varias de las cosas que ha prometido. Obviamente, hay cosas por mejorar. Yo siempre soy objetivo, crítico. No renuncio al pensamiento crítico, por más que hoy haya un presidente con ideas similares a las mías. Pero creo que va bien encaminado, y eso lo demuestran también las encuestas de aprobación popular y las encuestas para las elecciones legislativas de 2025, en las que aparentemente La Libertad Avanza estaría arrasando.

Emmanuel Danann estuvo en Colombia durante los últimos días. | Foto: Suministrada a SEMANA.

SEMANA: Hablando un poco de la batalla cultural, ¿cómo han visto el cambio en Argentina con la llegada de Javier Milei a un año de su asunción como presidente?

E.D.: Hay algo que tenemos que entender los argentinos, y es que Javier Milei encabeza el poder Ejecutivo. Entonces, en cuanto a leyes oscurantistas, supersticiosas y medievales que vienen de organismos supranacionales, Javier no puede hacer demasiado porque eso está permeado en el poder Judicial.

En Argentina, por ejemplo, tenemos leyes que nos judicializan y persiguen si decimos que un hombre con peluca no es una mujer. Tenemos leyes supremacistas que, si una mujer violenta a un hombre y dice que en realidad la violentada fue ella, se suspenden el proceso justo, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Esto ocurre por un protocolo llamado “perspectiva de género”, que favorece a la mujer, aun si las pruebas están a favor del hombre.

Todas esas leyes provienen de la ONU, la OEA y la CIDH. Javier no puede hacer demasiado ahí porque, como dije, lamentablemente eso ha permeado en el poder Judicial. Sí soy crítico de la parte legislativa de Javier. Me encantaría tener legisladores realmente libertarios que presentaran proyectos para derogar estas atrocidades.

Creo que a La Libertad Avanza le falta un grupo de legisladores competentes, idóneos y libertarios. Lamentablemente, las listas se han armado con muchos traidores, oportunistas, gente que no representa los valores de la libertad. Espero que esto cambie para 2025 o 2027 y que tengamos gente que realmente dé la batalla en el Congreso argentino como el país soberano que somos.

Lo que sí hay que reconocerle a Javier es haber eliminado ministerios inútiles, como el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, y el INADI. Los números lo respaldan: durante el funcionamiento del Ministerio de la Mujer, los asesinatos de mujeres aumentaron. Ahora, sin ese ministerio y con una buena política de seguridad, los asesinatos de mujeres están bajando.

Hoy también eliminó el documento no binario, otra creencia supersticiosa que nos costó millones de pesos para reformar bases de datos como la de ANSES y el Registro Nacional de las Personas. En ese sentido, lo veo dando la batalla cultural y manejándose muy bien.

Danann destacó lo que ha sido el mandato de Javier Milei en Argentina. | Foto: AFP

SEMANA: ¿Cuál es la importancia más grande que tienen las elecciones legislativas para el gobierno de Javier Milei en el año entrante?

E.D.: Obviamente, tener un Congreso fuerte. También es importante comenzar a construir alianzas estratégicas, como la que La Libertad Avanza tiene con el PRO, un espacio de centro-derecha. Es necesario trabajar para lograr mayoría legislativa.

Como libertario, lo que más ansío es que estos espacios realmente presenten candidatos idóneos, con convicciones y que no vean la política como un negocio. Necesitamos gente que represente al pueblo argentino y dé la lucha por nosotros.

SEMANA: ¿Por qué creen ustedes que se termina inventando inventando esto del supuesto enfrentamiento del presidente Petro con Javier Milei?

E.D.: No creo que lo haya inventado Petro realmente. No creo que Petro sea un tipo tan tonto, digamos, es el presidente, mal que mal, de la República. Seguramente hayan sido algunos ideólogos de campaña o community managers, o algunos de esos que quieren ser más papistas que el papa y creen que van a instalar algo en pleno siglo XXI, en donde todo hoy se muestra con un video, con una foto. Y han querido instalar una narrativa que obviamente no prosperó, porque no hay ningún tipo de registro que lo compruebe. Además, con el absurdo de creer que si Lula tuviera acceso a un material como ese, no lo mostraría, considerando las diferencias enormes que hay entre Lula y Milei. Yo creo que la razón, si me lo preguntas, es ingenuidad y estupidez.

SEMANA: Aunque al final el presidente Petro igualmente confirmó el supuesto enfrentamiento.

E.D.: Petro lo que hizo fue confirmar que hay un debate entre Javier y él mismo, que él lo publicó en su cuenta de X. Pero lo que confirmó fue un debate ideológico, y lo que hizo fue mostrar la exposición de cada uno de ellos en la ONU, si no me equivoco, o en el G-20, en Brasil. Pero no es que confirmó un brote psicótico ni que Javier Milei habría mandado a esconder los videos de la discusión con él mismo.

Entonces, lo que confirma Petro es que hay un debate ideológico y dos formas distintas de ver la política y la vida, básicamente, entre él y Javier Milei. Pero me parece que lo otro corresponde a algún grupo de ideólogos con pocas ideas.

SEMANA: ¿Cuáles son los mayores retos que tiene ahora Javier Milei?

E.D.: La realidad es que yo no soy parte del gobierno. Tengo una relación, obviamente, de estima con Javier y con algunos de sus funcionarios, a los que les deseo lo mejor. Yo creo que tienen el reto de revertir la herencia que nos ha dejado el peor gobierno de la historia democrática argentina. Y democrática, hasta ahí, porque fue un gobierno que violó flagrantemente nuestros derechos constitucionales en el último período del kirchnerato.

Creo que tienen la ardua tarea de revertir eso. Yo creo que lo están haciendo. Javier ha entendido un par de cosas primordiales, y creo que el reto a mediano plazo es que la mayoría, la inmensa mayoría de los argentinos, empecemos a sentir y a ver todos los cambios que ya se están dando.

Yo creo que ese es el reto a mediano plazo. Va a tener que combatir a una oposición muy violenta. El kirchnerismo está muy violento, está muy golpista. Ya directamente lo dicen abiertamente: el kirchnerato quiere que el gobierno de Milei caiga. Están tomando actitudes absolutamente golpistas, absolutamente violentas.

Cuando se encuentran a un militante libertario por la calle, estos grupos lo agreden físicamente. Entonces, va a tener que lidiar con la violencia de la oposición, que no soporta haberse quedado sin poder, que no soporta haberse quedado sin caja política, que no soporta haber perdido los privilegios de los que gozaba disfrazando sus kioscos de derechos humanos.

Javier también va a tener, eventualmente, el desafío de ir bajando el tono, ir escuchando e ir pacificando a la sociedad. Pero eso es un poquito más a largo plazo. Tenemos que entender que enfrente, lamentablemente, tenemos a grupos que son muy violentos y que no podemos cometer la estupidez que decía AMLO, por ejemplo, de abrazos no balazos.

Javier tiene que plantarse, tiene que tener un discurso duro, tiene que tener las ideas bien concretas, tiene que tener bien claro que enfrente hay grupos muy violentos que están muy nerviosos por haber perdido el poder político. Y tiene que seguir trabajando por el bien de los argentinos, como lo viene haciendo, por el bien de nuestra integridad física y por el bien de nuestro bolsillo.

Danann habló de la relación que tienen el presidente Gustavo Petro y Javier Milei. | Foto: Foto Presidencia y foto Getty Images

SEMANA: ¿Y que lo trae a Colombia?

E.D.: La razón por la que hoy me toca estar en Colombia es la misma razón por la cual he estado muy recientemente en México, en Chile, en Argentina —mi tan querido país—, en Puerto Rico. Y es que hoy hay una agenda mundial que viene de organismos supranacionales, que nos empiezan a hacer creer cosas o nos pretenden hacer creer cosas, o institucionalizar cosas que realmente todos sabemos que no son verdad.

Por ejemplo, una cuestión que a mí me indigna muchísimo es el tema que estoy viendo aquí en la ciudad de Cali, puntualmente donde me toca estar hoy. Hay una clínica aquí que se llama Valle del Lili, en la que hacen transiciones de género a los niños.

Entonces, yo creo que la gente normal, la gente sensata, la inmensa mayoría de la población mundial tiene que alzar la voz ante esto porque todos sabemos que un niño, un infante, no tiene la capacidad de definir si quiere tomar una decisión que lo va a afectar por el resto de su vida. Por eso un niño, por ejemplo, no puede hacerse un tatuaje.

Entonces, yo lo que creo es que a través de estas agendas, que son las mismas en todos lados, como te digo, estoy pisando Colombia, pero vengo de Argentina y estuve pisando México, Chile, Puerto Rico, Uruguay, Paraguay, un montón de países en los que la agenda es la misma, lo cual tiene que despertarnos ciertas alertas porque todos somos pueblos soberanos.