Audio muestra la angustia de menores separados de sus padres en EE.UU.

Propublica, un medio periodístico independiente estadounidense, reveló el audio que estremeció a propios y extraños. En la grabación, que dura casi ocho minutos, se escuchan los dramáticos momentos que viven los menores que tras ser separados de sus padres inmigrantes indocumentados en el país americano, son trasladados hasta un centro de ayuda en la frontera.

Aunque un policía de la Patrulla Fronteriza intenta tranquilizar a los menores, que lloran desesperados mientras llaman a sus papás, su esfuerzo fracasa. “Bueno, aquí tenemos una orquesta”, les dice el agente y seguidamente les pregunta por sus procedencias. “Yo soy de El Salvador”, responde uno de los menores. A él, le siguen otros niños que, como si se tratara de una clase de geografía, continúan mencionando nombres de países de América.

En el audio, los menores preguntan por el momento en el que les permitirán volverse a reunir con sus padres, pero esa respuesta nunca llega. “Ella te va a explicar y te va a ayudar”, les dicen sobre el procedimiento que continuará con una trabajadora social.

Tanta es la desesperación de los menores, que cuando pueden comunicarse con sus familiares por teléfonos, según lo relató Propublica, prometen portarse bien si los van a rescatar de aquel lugar. Creen que están pagando alguna penitencia o que sus padres los están castigando al dejarlos allí. Pero la realidad está lejos de ser tan simple, de solucionarse con tan solo una llamada.

Seven minutes of audio from inside a detention center last week.



Ten Central American children separated from their parents. A distraught but determined six-year-old Salvadoran girl pleads repeatedly for someone to call her aunt.https://t.co/rVlBqBkM99 pic.twitter.com/iAWLhyiOzJ