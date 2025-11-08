Escalofriante relato de feminicida que decapitó a su expareja en el Valle del Cauca: “Simple y llanamente por esa llamada”

En 22 de enero de 2024, se presentó una tragedia en el municipio de La Unión, población vallecaucana reconocida por sus cultivos de uva y el vino. Ese día, un sujeto identificado como Hernando de Jesús Suárez Hernández decidió matar a su expareja, Diana Carolina Serna, una mujer de 34 años.

Precisamente, en un video que se volvió viral en las redes, se pudo apreciar el instante en que el asesino, con machete en mano, salió a correr por una de las calles de La Unión detrás de Diana Carolina, quien finalmente fue alcanzada y decapitada por este.

En la imagen, el instante en que Hernando de Jesús Suárez Hernández perseguía a Diana Carolina Serna para matarla. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en YouTube: Más Allá del Silencio Podcast

El individuo fue capturado y hoy en día paga una condena de 40 años en la cárcel de Jamundí. Desde esa prisión, Suárez decidió hablar para el videopódcast Más Allá del Silencio. En su escalofriante testimonio, narró cómo planeó todo y por qué lo hizo.

De acuerdo con el asesino, él la mató por celos, dado que no concebía la idea de que ella podía estar con otra persona que no fuera él.

“Tenía mucha desilusión por no poder tener lo que yo en realidad quiero”, dijo el asesino, quien luego fue consultado si tenía muchos celos, a lo que respondió: “Hasta el borde, demasiado, queriendo como obligar a ella que tenía que estar conmigo y si no era conmigo, no era con nadie. Empecé a maltratarla verbalmente, psicológicamente”.

En medio de su desalmado testimonio en Más Allá del Silencio, el asesino recordó que si bien ya no convivía con Diana Carolina, esporádicamente se seguían viendo y, que a comienzos de enero, él recibió una llamada desde el celular ella.

Según Suárez, en medio de esa llamada, un hombre le dijo que dejara tranquila a Diana Carolina y que no la volviera a llamar. Por lo tanto, según él, eso lo impulsó a que debía asesinar a la joven.