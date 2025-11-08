Nación
Escalofriante relato de feminicida que decapitó a su expareja en el Valle del Cauca: “Simple y llanamente por esa llamada”
Diana Carolina Serna fue asesinada por su expareja, en el municipio de La Unión, norte del Valle.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
En 22 de enero de 2024, se presentó una tragedia en el municipio de La Unión, población vallecaucana reconocida por sus cultivos de uva y el vino. Ese día, un sujeto identificado como Hernando de Jesús Suárez Hernández decidió matar a su expareja, Diana Carolina Serna, una mujer de 34 años.
Precisamente, en un video que se volvió viral en las redes, se pudo apreciar el instante en que el asesino, con machete en mano, salió a correr por una de las calles de La Unión detrás de Diana Carolina, quien finalmente fue alcanzada y decapitada por este.
El individuo fue capturado y hoy en día paga una condena de 40 años en la cárcel de Jamundí. Desde esa prisión, Suárez decidió hablar para el videopódcast Más Allá del Silencio. En su escalofriante testimonio, narró cómo planeó todo y por qué lo hizo.
De acuerdo con el asesino, él la mató por celos, dado que no concebía la idea de que ella podía estar con otra persona que no fuera él.
“Tenía mucha desilusión por no poder tener lo que yo en realidad quiero”, dijo el asesino, quien luego fue consultado si tenía muchos celos, a lo que respondió: “Hasta el borde, demasiado, queriendo como obligar a ella que tenía que estar conmigo y si no era conmigo, no era con nadie. Empecé a maltratarla verbalmente, psicológicamente”.
En medio de su desalmado testimonio en Más Allá del Silencio, el asesino recordó que si bien ya no convivía con Diana Carolina, esporádicamente se seguían viendo y, que a comienzos de enero, él recibió una llamada desde el celular ella.
Según Suárez, en medio de esa llamada, un hombre le dijo que dejara tranquila a Diana Carolina y que no la volviera a llamar. Por lo tanto, según él, eso lo impulsó a que debía asesinar a la joven.
“Yo la llamo, pero entonces ya no me contesta ella, me contesta un hombre y me trata mal, me dice que él es un bandido, que deje la llamadera, que deje de estarla llamando. Entonces yo hago de cuenta de que él no es un primo, un familiar. Fue como mi mayor motivo para yo tomar una decisión negativa hacia ella, de terminar con su vida. Tomé la decisión de terminar con su vida simple y llanamente por esa llamada. O sea, fue la gota que rebosó la copa”, indicó Suárez en Más Allá del Silencio.