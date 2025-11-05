Murió la mujer que fue atacada por su esposo, un coronel, en una pizzería de Pasto durante la noche de Halloween

Magda Patricia Muñoz Montilla, de 44 años, murió tras permanecer varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos por las heridas que recibió la noche del 31 de octubre, cuando su exesposo, identificado como el coronel (r.) Ariel Mora Rodríguez, les disparó a ella y a su hijo en una pizzería del norte de Pasto.

Su hijo, Sebastián Mora Muñoz, estudiante de medicina, murió a causa de las lesiones sufridas en el mismo suceso.

Los hechos ocurrieron en la noche de Halloween, cuando, según testigos, el agresor citó a su exesposa y a su hijo a una mesa en un establecimiento de la avenida de los Estudiantes. En cuestión de segundos se escucharon disparos que muchas personas habrían confundido con la explosión de decoraciones de la celebración; después reinó el pánico entre clientes y empleados.

Tras el ataque, Sebastián fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Departamental de Nariño, donde ingresó con múltiples heridas por arma de fuego y falleció mientras intentaban salvarle la vida en cirugía. Magda Patricia fue llevada también a un centro asistencial y permaneció en la UCI antes de su muerte.

Sobre la suerte del agresor, se señaló que huyó en un taxi y, durante el recorrido, se quitó la vida; las autoridades continúan con las indagaciones para recrear exactamente la secuencia posterior al ataque.

La Alcaldía de Pasto se pronunció públicamente tras el episodio y expresó su consternación por la tragedia, mientras que la Policía Nacional y la Fiscalía anunciaron que el caso es materia de investigación y que indagan si los hechos constituyen un feminicidio, dadas las circunstancias en las que la mujer víctima fue atacada por su expareja.

Varios testigos dijeron que los primeros disparos pasaron inadvertidos por el ruido y las decoraciones propias de la noche de Halloween; después la gente gritó y buscó refugio dentro y fuera del local. Esos relatos han sido parte de las versiones con las que trabajan las autoridades para reconstruir la escena.

Familiares y allegados realizaron honras fúnebres por el joven Sebastián; en los días siguientes al suceso, se registraron reacciones públicas de conocidos y voces cercanas al agresor, incluida la madre del coronel retirado, que en declaraciones expresó su dolor y pidió perdón por lo ocurrido. Esos testimonios, además de la documentación hospitalaria y los informes policiales, forman parte de la investigación.

El hecho que ocurrió frente a decenas de familias que compartían en el restaurante ha causado profunda indignación en Pasto.