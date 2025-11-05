Habla mamá del coronel (r) del Ejército que mató a su hijo y le disparó a su esposa, en Pasto: “Pido perdón”

Continúa la conmoción en Pasto, Nariño, por lo ocurrido el pasado viernes, 31 de octubre. Un coronel retirado del Ejército Nacional le disparó a su esposa e hijo, para después quitarse la vida. El joven falleció y la mujer se encuentra en estado crítico.

El agresor fue identificado como Ariel Mora Rodríguez, mientras que las víctimas fueron Magda Patricia Muñoz y su hijo, Sebastián Mora Muñoz.

Este fue el sitio en el que el militar le disparó a su familia. | Foto: API

Según las primeras informaciones, el uniformado (r) llevó a su familia a una pizzería, allí sacó un arma y les disparó. Posteriormente, tomó un taxi y, al parecer, en medio del trayecto se quitó la vida.

Este martes, 4 de noviembre, le dieron el último adiós al joven, que era estudiante de medicina de la Fundación Universitaria San Martín, en Pasto, y al coronel retirado. Por su parte, la mujer sigue luchando por su vida, aunque en delicado estado de salud.

Familiares, amigos y allegados hicieron presencia en el sepelio para despedir a estas dos personas. Allí, Nery Rodríguez, mamá del agresor, habló por primera vez de lo ocurrido.

“Él estaba muy deprimido por circunstancias de la vida”, comentó.

Muy afectada, la mujer se disculpó por el crimen que cometió su hijo y aseguró que espera que, más allá de lo ocurrido, pueda descansar en paz. “Yo solo pido perdón, que a él mi Dios lo bendiga, también lo perdone y me lo reciba en la gloria eterna”, expresó.

Coronel (r) Ariel Mora Rodríguez, quien se quitó la vida después de asesinar a su hijo y a su esposa en Pasto. | Foto: Redes sociales

“Él fue un maravilloso hijo, siempre pendiente de sus papás, siempre pendiente de sus hermanos”, agregó.

Asimismo, Rodríguez afirmó que el hombre, cuando estaba en el Ejército, siempre fue muy organizado y disciplinado. Además, dejó en claro que lo llevará todos los días de su vida en su corazón y en su mente.

La mujer también aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras a su nieto, quien lamentablemente no sobrevivió a los disparos que le propinó su papá.

“A veces, me decían que era mi último hijo. Yo lo consideraba como mi hijo. Así como amé a mi hijo, también amé a Sebastián, y lo llevo siempre en mi corazón”, manifestó.

Por último, la mamá del militar retirado agradeció el apoyo y la solidaridad que ha recibido en estos últimos días, en medio del dolor que siente por todo lo que pasó.