Coronel (r) asesinó a su hijo y a su esposa en una pizzería repleta de clientes en Pasto: detalles de la tragedia en la que el exmilitar también murió

Con el paso de las horas, se conocen nuevos detalles de la tragedia que sacude a la familia de un coronel (r) del Ejército que asesinó a tiros a su hijo, a su esposa y posteriormente se quitó la vida.

Todo comenzó la noche del viernes, 31 de octubre. Según han recogido las autoridades, el militar, identificado como Ariel Mora Rodríguez, fue con su familia a cenar a una pizzería de la Avenida de los Estudiantes, en el norte de la capital de Nariño, y en medio del encuentro ocurrió una discusión que desató una reacción violenta.

En cuestión de segundos, el coronel Mora sacó un arma de fuego y disparó en varias oportunidades contra su hijo y luego contra su esposa. Al ver lo que había hecho, intentó huir.

“Cuando se hicieron los dos primeros disparos yo pensé que fueron las bombas (globos), pero yo quedé con la duda porque me parecieron muy duros los estruendos (...) enseguida escuché el tercero y cuarto estruendo, entonces alguien gritó muy fuerte son tiros, son tiros, fue entonces cuando se sintieron otros tiros afuera del lugar, nos metimos debajo de la mesa como lo hicieron otras personas”, dijo un testigo al diario El Tiempo.

Coronel (r) Ariel Mora Rodríguez, quien se quitó la vida después de asesinar a su hijo y a su esposa en Pasto. | Foto: Redes sociales

Mientras eso sucedía, algunas personas auxiliaron al hijo del militar, identificado como Sebastián Mora Muñoz y quien era estudiante de medicina.

El joven fue trasladado al Hospital Universitario Departamental de Nariño, donde intentaron someterlo a una cirugía para salvar su vida, pero falleció.

“El paciente presentaba múltiples heridas por arma de fuego localizadas en las regiones toracolumbar, toracoabdominal, antebrazo derecho y miembro inferior”, detalló el centro médico.

Magda Patricia Muñoz, la esposa del exmilitar y mamá de Sebastián, también fue baleada. Malherida, fue trasladada en ambulancia a un centro médico, en el que estuvo bajo pronóstico reservado y luego murió.

Sobre la suerte del coronel (r) Mora, hay dos versiones que señalan que abandonó la pizzería y en medio de una caravana de motociclistas por la noche de Halloween se disparó. Otra asegura que tomó un taxi y en medio del servicio se quitó la vida.

De cualquier manera, es un hecho lamentable que estremeció a la ciudad de Pasto.

De hecho, la Alcaldía de esa ciudad se pronunció por medio de un comunicado: “La administración municipal, en cabeza del alcalde Nicolás Toro Muñoz, lamenta profundamente esta tragedia y extiende un mensaje de solidaridad y acompañamiento a los familiares y allegados de las víctimas”.

“Hacemos un llamado urgente a la tolerancia, al respeto y a la resolución pacífica de los conflictos, pilares fundamentales para la convivencia y la paz en nuestra ciudad”, agregaron.