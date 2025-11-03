Suscribirse

Presidente Gustavo Petro se pronunció por la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

El joven falleció en la noche del viernes, 31 de octubre, luego de una fuerte golpiza que le propinaron saliendo de una fiesta de Halloween en Bogotá.

Javier Molina Castillo

3 de noviembre de 2025, 4:09 p. m.
El presidente Gustavo Petro se refirió a a muerte de Jaime Esteban Moreno en Bogotá.
El presidente Gustavo Petro se refirió a a muerte de Jaime Esteban Moreno en Bogotá. | Foto: @H75Harry/Presidencia

La celebración de Halloween en Bogotá se vio empeñada este fin de semana por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de la Universidad de los Andes, quien perdió la vida a causa de una brutal golpiza a la salida de un bar en Bogotá.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 31 de octubre cuando Moreno Jaramillo fue agredido al salir de una fiesta de Halloween en el bar Before Club, en la localidad de Chapinero. La golpiza propinada por otros dos jóvenes se presentó en la av. Caracas con calle 63.

Contexto: Causa de la muerte y sospechosos del crimen de Jaime Esteban Moreno: habla el abogado de la familia del estudiante de Los Andes

De acuerdo con el relato del principal testigo de los hechos, en un informe policial que conoció SEMANA, entre los atacantes se encontraban dos hombres y dos mujeres, quienes también se encontraban disfrazados esa noche y, al parecer, estarían en el mismo bar que la víctima.

De estas cuatro personas, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de tres personas en flagrancia. Se trata de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien se encuentra a la espera de la imputación de cargos, y de Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres, quienes están libres.

El testigo del hecho, quien sería una persona cercana a la víctima, les contó a los investigadores que Moreno Jaramillo recibió una brutal golpiza de este grupo de personas que, sin mediar palabra, empezó a atacarlo con puños y patadas sobre la calle 64 con 15, en Chapinero.

El crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo ha causado la reacción desde diferentes sectores del país, pidiendo que se haga justicia en el caso del joven, quien se encontraba estudiando séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de los Andes.

Entre estas reacciones, la más reciente es la del presidente de la República, Gustavo Petro, quien, a través de un mensaje en su cuenta personal de X, se pronunció sobre los hechos y pidió a la comunidad colaborar con información que permita la captura de los responsables.

Contexto: Padres de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes muerto tras fuerte golpiza, piden justicia: “Nos enfrentamos al peor dolor”

“Quienes conozcan estos asesinos que mataron al joven Jaime Estaban en Bogotá, les pido el favor de entregar la información a las autoridades (sic)”, escribió el mandatario en la red social, donde publicó un video en el que se observa la brutal golpiza contra el joven estudiante.

En entrevista con SEMANA, el abogado Camilo Rincón, defensor de la familia de Jaime Esteban Moreno, habló del crimen del estudiante de la Universidad de los Andes y entregó detalles de las investigaciones que se adelantan.

“Lo que se sabe es lo que, prácticamente, se ventiló en la diligencia de legalización de captura”, resaltó el abogado, al explicar que “hubo tres capturados, dos mujeres y un hombre” y que la Fiscalía legalizó la captura de Juan Carlos Suárez, “quien fue uno de los autores materiales”.

Contexto: Esta es la identidad de los capturados por el crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, en Bogotá

“Se sabe que hay un segundo participante, de género masculino, del que se desconoce la identidad y no se ha podido individualizar”, señaló el abogado de la familia de Moreno Jaramillo.

