Hablan personas que estaban en apartamento de periodista Laura Camila Blanco cuando fue asfixiada y lanzada desde el noveno piso

El presunto feminicida, el novio de la joven, está en la cárcel.

Redacción Nación
28 de octubre de 2025, 4:29 p. m.
Óscar Santiago Gómez y Laura Camila Blanco
Óscar Santiago Gómez, el presunto asesino, y la periodista Laura Camila Blanco. | Foto: Cuenta en LinkedIn Oscar Santiago Gómez Leal y cuenta en Facebook de Laura Camila Blanco, respectivamente.

El pasado 27 de julio de 2025, en horas de la madrugada, se presentó un lamentable hecho en un edificio del sector de Salitre El Greco, en Bogotá. Ese día, desde el noveno piso, cayó una joven identificada como Laura Blanco.

Desde que ocurrió esa tragedia, la familia de Blanco insistió en que Laura no se había lanzado desde el noveno piso y, por el contrario, siempre señalaron a Óscar Santiago Gómez, novio de la periodista.

Precisamente, pasados pocos días, las autoridades capturaron a Gómez por su presunta responsabilidad en ese hecho.

El hombre habría atacado a la mujer presionándole el cuello y en medio del estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la arrojó por la ventana. La víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial del sector, donde finalmente murió. Según el reporte de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la mujer sufrió asfixia y otras lesiones físicas previas a la caída. En su momento, Gómez Leal aseguró que su compañera se lanzó voluntariamente. De esta manera, intentó desviar las investigaciones”, indicó en su momento la Fiscalía.

Laura Blanco junto a su pareja sentimental en Machu Picchu
Laura Blanco junto al presunto asesino, en uno de sus viajes. | Foto: Cuenta en Facebook: Laura Blanco

El día que ocurrió ese hecho en el apartamento de Laura, también estaban otras personas en el lugar, compartiendo unos tragos.

Ahora, el programa Séptimo día de Caracol Televisión, conoció la entrevistas que dieron algunos de los testigos al CTI de la Fiscalía, sobre lo ocurrido esa madrugada del 27 de julio.

“Yo me senté en un sofá que estaba ubicado en la sala y como estábamos ebrios, me quedé dormida un momento. Lo que me hizo despertar fue cuando Santiago salió alterado de la habitación del apartamento diciendo: ‘Se lanzó’. No escuché nada, reitero que estaba dormida”, dijo al CTI Julieth Maldonado, compañera de trabajo de Laura y Gómez, según conoció Séptimo día.

Por su parte, Emerson Alvear, quien también estaba en el apartamento de Laura, reconoció haber escuchado gritos en el cuarto al que, minutos antes, había ingresado la periodista junto a su novio, el presunto asesino.

“Escuchamos discusión, gritos, vulgaridades y un tono de voz alto. Nosotros seguimos normal porque no nos queríamos meter. Eran cosas de pareja. Y de un momento a otro Santi empezó a gritar pidiendo ayuda, llorando, diciendo: “Laura se tiró por la ventana”, dijo puntualmente Alvear.

Quien también habló fue Katerine Calderón. Esto manifestó al CTI: “Empecé a escuchar gritos como de una pelea, eran de Laura y Santiago, los cuales estaban solos en la habitación. Vi cuando Santiago salió de la habitación gritando y alterado: “Laura se botó, Laura se botó, Laura se botó”.

Angie Daniela Niño, otra de las personas que estaba en el apartamento, indicó al CTI, según reveló Séptimo día: “Laura Blanco ingresó al cuarto con Santiago y empezaron a discutir, no sabemos el porqué. Y pasaron seis minutos y Santiago empezó a gritar que Lau se tiró, Lau se tiró”.

Por lo tanto, para Cecilia Osorio, mamá de Laura, hubo indiferencia de las personas que estaban en el apartamento.

“Totalmente indiferentes a lo que estaba pasando. Yo veo a una persona en peligro y yo intervengo, porque se trata de evitar que algo irremediable pase”, señaló Osorio en el programa citado anteriormente.

