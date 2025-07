Habló hermano de periodista que murió al caer desde edificio en Bogotá: reveló detalle clave que encontró en el apartamento

“ Yo estoy segura de que ella fue arrojada , por la situación, cómo estaba la habitación. Ella no hubiera hecho eso. Él me la venía matando hace mucho tiempo, fue apagándola, apagándola”, dijo en Noticias Caracol , Cecilia Osorio, mamá de la periodista fallecida.

Ahora, quien también habló en el noticiero citado anteriormente fue Johan Blanco, hermano de Laura. Dijo que la declaración que entregó la pareja de su hermana no tiene sentido e insistió en que la periodista no se lanzó al vacío por voluntad propia.

Así mismo, contó que los vigilantes le dijeron haber visto que, quienes estaban en el apartamento, compraron licor. Sin embargo, afirmó que junto a su mamá no encontraron nada de ello en el lugar.

“No había absolutamente nada, ningún rastro de licor. No había latas, no había botellas, no había ni en la basura ni en ningún lado. Como si hubieran alterado la escena”, agregó en Noticias Caracol.