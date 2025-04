🔴 En vivo | Papa Francisco: “gracias por traerme de vuelta a la Plaza de San Pedro”. El Vaticano narra sus últimas palabras

8:00 a.m.- El Papado en cifras

7:30 a.m.- Los reyes de Espa√Īa asistir√°n al funeral de Francisco

Por el momento, el presidente del Gobierno espa√Īol, el socialista Pedro S√°nchez, no ha informado si tambi√©n acudir√° al funeral. ‚ÄúLa delegaci√≥n de Espa√Īa va a ser una delegaci√≥n que va a mostrar el enorme respeto institucional que ten√≠amos por el papa Francisco, pero tambi√©n el cari√Īo que le profesa el pueblo espa√Īol‚ÄĚ, se limit√≥ a se√Īalar al canal Telecinco el ministro de la Presidencia, F√©lix Bola√Īos.

7:00 a.m.- Así es el Vaticano, el estado donde el papa es un jerarca absoluto

6:30 a.m.- Esto se sabe del conclave

Se comienzan a conocer los detalles de lo que ser√° la reuni√≥n entre los cardenales para elegir al nuevo Papa. Durante el c√≥nclave, los cardenales electores se reunir√°n a puerta cerrada en la Capilla Sixtina para elegir al sucesor del papa Francisco, fallecido el lunes a los 88 a√Īos. As√≠ se desarrollar√° la elecci√≥n, regida por la constituci√≥n apost√≥lica Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II en 1996. La fecha todav√≠a no se fij√≥.

Seg√ļn un ritual heredado de la Edad Media, el maestro de ceremonia pronuncia la frase extra omnes (todos fuera). Las personas que no participan en la elecci√≥n abandonan la sala y, a continuaci√≥n, se cierran las puertas. El objetivo es que los cardenales eviten las influencias exteriores.

6: 00 a.m.- Las √ļltimas horas del papa

El papa Francisco aparece en la logia central de la Basílica de San Pedro para ofrecer la bendición Urbi et Orbi ("a la ciudad y al mundo" en latín) tras la misa de Pascua presidida por el cardenal Angelo Comastri en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el domingo 20 de abril de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia) | Foto: AP

Tras la tradicional bendici√≥n ‚Äúurbi et orbi‚ÄĚ desde el balc√≥n de la bas√≠lica de San Pedro, Francisco realiz√≥ un inesperado paseo a bordo del veh√≠culo papal entre los miles de fieles reunidos para celebrar la Pascua. Pero antes de hacerlo, pregunt√≥ a su enfermero: ‚Äú¬ŅCree que podr√© hacerlo?‚ÄĚ. Strappetti lo tranquiliz√≥ y el papa recorri√≥ durante casi 15 minutos la plaza, bendiciendo a su paso a los beb√©s presentes.