Estados Unidos anuncia acuerdo comercial con China en Ginebra

“ Me complace informar que hemos logrado avances sustanciales entre Estados Unidos y China en las importantes conversaciones comerciales ”, se lee en un comunicado de prensa publicado este domingo, 11 de mayo, en las redes sociales de la Casa Blanca.

BREAKING: U.S. Announces China Trade Deal in Geneva pic.twitter.com/JjgvYAvAGe

El representante de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, que también formó parte de la comitiva con el viceprimer ministro chino He Lifeng, subrayó que las diferencias entre ambos países no eran “tan grandes como podíamos imaginar”.

“Es importante comprender la rapidez con la que logramos un acuerdo, lo que refleja que quizás las diferencias no fueron tan grandes como se pensaba. Dicho esto, se realizó un gran trabajo preliminar durante estos dos días”, señaló Greer.

“Paso importante”