Estos son los países de América Latina que están a punto de dominar la economía junto a Estados Unidos, China y Rusia

En la mayoría de casos, la forma en que se mide el progreso de un país es qué tan fuerte es su economía. La medición que normalmente se usa es el Producto Interno Bruto (PIB), pues este mide el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país durante un periodo determinado ―generalmente un año o trimestre―.

Estados Unidos y China han liderado el ranking de las economías más fuertes del mundo. Actualmente, el PIB del país norteamericano en 2025 fue de USD 30.62 billones con un crecimiento anual del 2 %, por otra parte, el gigante asiático produjo USD 19.4 billones y tuvo un crecimiento de 4,8 %, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El PIB actual de Colombia es USD 438.12 miles de millones. Foto: Semana

Sin embargo, los países latinoamericanos no suelen estar en la cima de los rankings de mejores economías. Para encontrar al primer país latino se debe ir hasta el puesto número 11, en donde está Brasil. Con un PIB de USD 2.26 billones, es la mejor economía de Sudamérica, seguida de México, quien produce USD 1.86 billones.

No obstante, un informe elaborado por el banco de inversión Goldman Sachs, muestra que para el año 2075 ambos países estarán entre las economías más fuertes del mundo.

En esta predicción, el gigante sudamericano entra en top 10 en el año 2050, se estima que Brasil sería la octava economía más fuerte del mundo con un PIB anual de US$8,7 billones.

Las mejores economías de Sudamérica son Brasil, México, Colombia y Argentina. Foto: Getty Images

Por otra parte, aunque México no logra entrar entre las economías más poderosas, sí superaría a países como Rusia, Japón y Francia. De esta forma, los aztecas estarían en el puesto número 11 a nivel mundial.

El ranking de las 10 economías más fuertes en 2075 sería:

China (PIB USD 57 billones) India (PIB USD 52,5 billones) Estados Unidos (PIB USD 51.5 billones) Indonesia (PIB USD 13,7 billones) Nigeria (PIB USD 13,1 billones) Pakistán (PIB USD 12,3 billones) Egipto (PIB USD 10,4 billones) Brasil (PIB USD 8,7 billones) Alemania (PIB USD 8,1 billones) Reino Unido (PIB USD 7,5 billones)

Según Goldman Sachs, Colombia sería la economía número 28 del mundo en 2075, con un Producto Interno Bruto (PIB) real estimado en USD 2,6 billones. En este sentido, el país cafetero sería la cuarta mejor economía de América Latina, solo por detrás de Brasil, México y Argentina.