Expertos dan preocupante razón por la que Putin no asistirá a encuentro clave con Zelenski: es un “hombre muerto que camina”

El ex comandante del Regimiento Conjunto Químico, Biológico, Radiológico y Nuclear del Reino Unido, coronel Hamish de Bretton-Gordeon, dijo al diario británico The Mirror : “Hay analistas, gente que sabe más que yo, que creen que Putin es ahora un hombre muerto que camina, una fuerza agotada cuya guerra en Ucrania provocará su fin”.

Bruce Jones, uno de los analistas británicos más destacados en asuntos relacionados con Rusia, señaló: “En Rusia, la democracia parece no tener un final claro, y la situación no es favorable para Putin. Lleva años eliminando personas, y algunos miembros de su propio ejército ya han sufrido las consecuencias; sabe bien cuál es el destino de un líder en Moscú que no toma decisiones acertadas. Por eso, probablemente no le falte razón al mostrarse paranoico”.