Giorgio Armani, frases más inspiradoras del aclamado diseñador italiano que rompió estereotipos

Giorgio Armani, reconocido mundialmente por revolucionar la moda italiana y romper esquemas, dejó enseñanzas valiosas a través de sus frases más inspiradoras. Estas reflexiones no solo reflejan su visión sobre la moda, sino también sobre la vida, el éxito y la autenticidad.

El diseñador falleció a sus 91 años de forma serena este 4 de septiembre en su casa en Milán, de acuerdo al comunicado compartido por su grupo empresarial. “El señor Armani, como siempre fue llamado con respeto y admiración por empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los múltiples proyectos en curso y en desarrollo”, decía el texto.

Tras su fallecimiento, recordamos algunas de las frases más emblemáticas del ‘rey’ de la moda italiana.

“La elegancia no es destacar, sino ser recordado”

Una de sus frases clásicas, “La elegancia no es destacar, sino ser recordado”, pronunciada en una entrevista durante la Semana de la Moda de Milán en 2015, sintetiza la esencia de su estilo: sobrio, atemporal y profundamente memorable.

“Diseño para personas reales. Pienso en nuestros clientes todo el tiempo”

En otro momento crucial, durante una conferencia en París en 2018, Armani afirmó: “Diseño para personas reales. Pienso en nuestros clientes todo el tiempo”, I design for real people. I think of our customers all the time, subrayando su compromiso con la funcionalidad y la accesibilidad en la moda, rompiendo con el concepto elitista del lujo exclusivo.

Giorgio Armani, ícono de la moda de alta costura. | Foto: Getty Images

“El cine es una forma de magia difícil de resistir”

Durante una entrevista en Cannes en 2017, donde compartía sus fuentes de inspiración fuera del mundo de la moda, Armani confesó: “El cine es una forma de magia difícil de resistir. Muchas veces me he preguntado qué habría sido de mi vida sin las películas”, Cinema is a form of magic that’s hard to resist. I have often wondered what my life would have been without films, revelando cómo el arte y la cultura alimentaron su creatividad.

“El lujo debe ser cómodo, de lo contrario no es lujo”

En 2019, en una charla durante la Feria de la Moda en Florencia, destacó la importancia de la simplicidad y comodidad diciendo: “El lujo debe ser cómodo, de lo contrario no es lujo”, Luxury must be comfortable, otherwise, it is not luxury, frase que refleja su filosofía hacia un estilo elegante pero siempre funcional.

ARCHIVO - El diseñador italiano Giorgio Armani asiste a su desfile de Alta Costura Otoño Invierno 2016/17 en Moscú, Rusia, el 14 de abril de 2016. (Foto AP/ Pavel Bednyakov, archivo) | Foto: AP

“Mantente fiel a tu propio estilo y trabaja incansablemente para perfeccionarlo”

Además, durante un evento de celebración por los 40 años de su marca en 2015, pronunció una frase que resume su visión personal y profesional: “Mantente fiel a tu propio estilo y trabaja incansablemente para perfeccionarlo”, Stay true to your own style and work tirelessly to perfect it, una exhortación a la autenticidad y la perseverancia que definieron su carrera.

ARCHIVO - Modelos presentan la colección de moda de Giorgio Armani en vitrinas al final del desfile de Otoño-Invierno 1985-86 en Milán, el 13 de marzo de 1985. (Foto AP/Ferdinando Meazza, archivo) | Foto: AP

“La diferencia entre estilo y moda es la calidad”

A lo largo de su vida, Armani sostuvo también que “La diferencia entre estilo y moda es la calidad”, The difference between style and fashion is quality, una declaración que reafirma su prioridad por la excelencia en cada creación.