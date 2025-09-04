La mañana del 4 de septiembre de 2025 marcó el fin de una era en la moda italiana y mundial, con la muerte del icónico diseñador Giorgio Armani a los 91 años.

La noticia fue confirmada por el Grupo Armani, que destacó que Armani falleció serenamente, rodeado de sus seres queridos y que trabajó con dedicación hasta sus últimos días.

De acuerdo con el comunicado enviado, la cámara ardiente estará instalada desde el sábado 6 hasta el domingo 7 de septiembre, abierta de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en Milán, en la vía Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro; de acuerdo con los deseos explícitos del diseñador, el funeral se llevará a cabo de manera privada.

Reacción de la prensa italiana

La prensa italiana reaccionó con profundo respeto y admiración, al celebrar la vida y obra del modisto que revolucionó la moda global con su estilo elegante y atemporal.

Medios como Corriere.it tituló: Murió Giorgio Armani, el rey de la moda: tenía 91 años, subrayando así su reinado indiscutible en el mundo de la moda.

Así reacciona la prensa italiana tras la muerte del ícono de la moda Giorgio Armani | Foto: Pantallazos páginas web

Por otra parte, Verona Network se sumó con Ha muerto Giorgio Armani, el “rey de la moda”: tenía 91 años.

Otros medios como GDS y Oggi destacaron la grandeza de Armani con titulares como Adiós a Giorgio Armani, el señor de la moda italiana: tenía 91 años y Ha muerto Giorgio Armani. Adiós a un genio que cambió la manera de vestir al mundo, celebrando su legado.

Tgcom24 Mediaset resaltó la combinación perfecta entre lujo y simplicidad, con el titular Adiós a Giorgio Armani, rey del estilo italiano entre el lujo y la sencillez, mientras que Il Giornale d’Italia lo recordó como “el diseñador y empresario italiano”, que trabajó hasta el final con entrega absoluta. Il Messaggero tituló Giorgio Armani, murió el rey de la moda, remarcando su posición soberana en la moda italiana.

La prensa hizo especial énfasis no solo en su brillante carrera de más de cinco décadas, sino también en su impacto cultural y su capacidad para anticipar cambios en la industria.

El cubrimiento de la muerte del diseñador refleja la gran repercusión en Italia y el reconocimiento unánime a su legado y figura conocida como el “rey de la moda”.

